Milei agradeció a brigadistas y bomberos por el combate contra los incendios en la Patagonia

El presidente destacó el trabajo de voluntarios y fuerzas federales. El Gobierno informó que 22 de los 32 focos ya fueron extinguidos y detalló el despliegue de recursos en la región.

El presidente Javier Milei expresó su agradecimiento a los brigadistas, bomberos y voluntarios que participan del combate contra los incendios forestales en la Patagonia, y destacó el esfuerzo de quienes trabajan para llevar recursos a las zonas afectadas.

“Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X. Dedicó un reconocimiento especial a quienes enfrentan el fuego en el territorio: “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, replicó el mensaje presidencial y aportó datos sobre el operativo. Informó que 295 brigadistas continúan trabajando en la región y que 22 de los 32 incendios registrados se encuentran completamente extinguidos.

Según detalló, la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, desplegó 14 medios aéreos -entre aviones hidrantes y helicópteros-, 104 brigadistas con autobombas y vehículos logísticos, además de 63 brigadistas convocados desde la provincia de Córdoba. También se enviaron seis camiones de comando con dormitorios, duchas y cocina, y se elaboraron pronósticos meteorológicos específicos para la toma de decisiones operativas.

Adorni indicó además que Gendarmería Nacional y la Policía Federal colaboran con tareas de asistencia vial ante los cortes de rutas dispuestos por Vialidad Nacional.

Desde la Administración de Parques Nacionales se movilizaron 128 brigadistas, 25 vehículos logísticos, seis camiones autobomba 4×4, cuatro minibuses, dos cuatriciclos, tres embarcaciones y un centro de comando logístico.

El Ministerio de Defensa participó con ayuda humanitaria y el despliegue de un helicóptero Bell UH-1H, además del apoyo al combate aéreo mediante el traslado de brigadistas y tareas de monitoreo. También intervino la Sección de Aviación del Ejército 11 y se envió un camión cisterna con 6.000 litros de combustible aeronáutico.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano envió cuatro camiones con provisiones para los damnificados, que incluyen vestimenta, agua, calzado, artículos para bebés, bolsas de dormir, colchones y equipos para calefacción.

El Ministerio de Salud aportó personal especializado en emergencias y desastres -tres médicos, seis enfermeros y equipos logísticos-, junto con ambulancias, vehículos 4×4, dispositivos de despliegue rápido y un camión habitacional para el personal sanitario.

Adorni también destacó la colaboración del sector privado. YPF donó 15.000 litros de nafta para abastecer a los equipos de auxilio en El Bolsón, mientras que Aerolíneas Argentinas entregó ocho tótems para el almacenamiento de agua.

Finalmente, señaló que el Banco Nación dispuso medidas de asistencia financiera para productores agropecuarios y MiPyMEs de la Patagonia afectados por los incendios, que incluyen líneas de crédito y la prórroga de vencimientos comerciales.