Le secuestraron el auto a la novia de Iñaki Gutiérrez por manejar con 1,89 de alcohol en sangre

La joven influencer había chocado el vehículo contra un poste de luz.

La militante e influencer de La Libertad Avanza (LLA) María Eugenia Rolón, novia de Iñaki Gutiérrez, quien se encarga de la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, chocó el auto que manejaba contra un poste de luz en la ciudad costera de Mar de Ajó y fue sometida a un test de alcoholemia que le dio positivo, por lo cual le secuestraron el vehículo.

Según fuentes policiales, poco antes de las 10 agentes del Operativo Sol pararon a Rolón, de 23 años, tras realizar maniobras imprudentes y chocar contra un poste. Le hicieron el test de alcohol en sangre y arrojó un resultado de 1,89.

El personal policial finalmente secuestró el auto Honda FIT que la joven manejaba.Tras la incautiación, Iñaki Gutiérrez se apersonó en la comisaría para retirar a su pareja.

“Se la encuentra a la causante realizando maniobras imprudentes y tras ello, colisiona con un poste. Se hace presente para llevarse a la joven su pareja, quien se identifica como Iñaki Gutiérrez”, informó el parte policial.

 

