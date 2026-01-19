La Provincia avanza con 14 obras viales clave en los accesos a la Costa Atlántica

Los trabajos alcanzan 627 kilómetros en rutas estratégicas y la Autopista Buenos Aires–La Plata. Buscan mejorar la seguridad vial, la conectividad y el flujo turístico durante la temporada de verano.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires avanza con 14 obras viales en corredores estratégicos hacia la Costa Atlántica, que abarcan 627,2 kilómetros en 19 municipios. Las intervenciones se desarrollan en las rutas provinciales 2, 11, 63 y 74, además de la Autopista Buenos Aires-La Plata, y están a cargo de la Dirección de Vialidad bonaerense y de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).

Los trabajos incluyen repavimentaciones, transformación de rutas en autovías, construcción de distribuidores y mejoras en señalización, con el objetivo de ordenar el tránsito, reducir tiempos de viaje y reforzar la seguridad vial en los principales accesos a la costa, especialmente durante el verano, cuando se incrementa el flujo vehicular.

“Cada verano miles de familias eligen la Costa bonaerense. Por eso seguimos trabajando para que el viaje sea más seguro y más rápido, con obras de mejora y modernización”, afirmó el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quien remarcó que se trata de una infraestructura clave para el turismo y el desarrollo productivo.

Avances en la Autovía 2 y rutas clave

En la Autovía RP 2, Vialidad Provincial finalizó la repavimentación de ambas calzadas y banquinas a lo largo de 146 kilómetros, con mejoras en retornos y vinculaciones. Las obras benefician a los partidos de La Plata, Coronel Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli y Dolores. Además, se ejecutan 140 kilómetros de repavimentación entre Dolores y Maipú, en el tramo de mayor tránsito, donde se bifurcan los accesos hacia las rutas 63 y 11.

También avanza la licitación de 67 kilómetros entre Maipú y Coronel Vidal, mientras que se encuentra en etapa previa el último tramo hasta Mar del Plata, lo que permitirá que, por primera vez, la Autovía 2 quede repavimentada en toda su extensión.

En la Ruta Provincial 63, que conecta la Autovía 2 con la RP 11, finalizaron los trabajos de repavimentación y puesta en valor en 30,5 kilómetros entre Dolores y Tordillo. Está prevista además la licitación de 18 kilómetros entre Esquina de Crotto y Dolores, un tramo clave para el retorno desde la costa hacia La Plata y la Ciudad de Buenos Aires durante la temporada alta.

Obras en la Ruta 11 y otros corredores

En paralelo, continúa la transformación en autovía de la Ruta Provincial 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita, con la construcción de una segunda calzada y la rehabilitación de la traza existente en 72,4 kilómetros. La obra beneficia a más de 7.000 vehículos diarios. En 2025 se habilitaron 12 kilómetros en Villa Gesell, y avanza la licitación del tramo entre Mar de Ajó y Pinamar.

Actualmente, se mantienen desvíos a la altura de los kilómetros 480 y 481, sentido a Villa Gesell, y entre los kilómetros 454 y 480. Además, se encuentra en licitación la repavimentación y demarcación desde Esquina de Crotto hasta General Conesa, y en proyecto las mejoras entre los kilómetros 345 y 392, entre Mar de Ajó y Pinamar.

Por su parte, la Ruta Provincial 74 será objeto de nuevas obras: está próxima a licitarse la repavimentación de 3,3 kilómetros desde la rotonda de General Madariaga hasta el peaje, y otros 50 kilómetros entre esa ciudad y Pinamar.

Intervenciones urbanas y logísticas

Entre las obras ya finalizadas, AUBASA completó la repavimentación de 8,1 kilómetros del Ramal Gutiérrez en la Autopista Buenos Aires–La Plata y construyó el nuevo distribuidor de la avenida 520, que conecta de manera directa esa autopista con la Autovía RP 2, mejorando el acceso a la ciudad de La Plata.

Desde la cartera de Infraestructura destacaron que estas intervenciones forman parte de una política integral de conectividad y logística, orientada a consolidar corredores viales, fortalecer la matriz productiva y mejorar la seguridad vial en toda la provincia.