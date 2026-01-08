La Cámara de Comercio de Chascomús propone un régimen laboral adaptado al turismo “como en la Costa”

El nuevo titular de la Cámara, Matías López, propuso modernizar el estatuto de la entidad y debatir un régimen laboral que permita al comercio local competir y crecer como destino turístico.

El presidente de la Cámara de Comercio de Chascomús, Matías López, afirmó que su nueva conducción buscará impulsar un régimen laboral adaptado a las necesidades de un destino turístico, inspirado en los modelos que rigen en la Costa Atlántica.

En declaraciones radiales el dirigente, quien asumió el cargo el pasado 15 de diciembre, destacó la renovación de la entidad pero advirtió sobre el impacto de la caída del poder adquisitivo en los mostradores locales.

Uno de los pilares de la nueva conducción será la actualización del estatuto de la Cámara. Según el presidente, el marco normativo actual ha quedado “muy antiguo”. “Necesitamos modernizar la institución y ampliar su rol para que tenga sentido en el mundo actual”, sostuvo.

Flexibilidad

Mientras que uno de los anuncios más significativos de López fue la intención de impulsar el régimen laboral adaptado a las necesidades de un destino turístico, tomando como referencia los modelos vigentes en localidades de la Costa Atlántica.

La propuesta, según desarrolla El Cronista, busca brindar “flexibilidad para que los comercios puedan abrir sus puertas los domingos y feriados, permitiendo la rotación del franco semanal de los empleados”. “No se trata de obligar a nadie, sino de dar herramientas para generar empleo, brindar más servicios y atender mejor al turismo”, explicó López.

El presidente de la Cámara de Comercio aclaró que ya se han iniciado conversaciones con representantes gremiales y autoridades municipales para avanzar en este sentido.

Después de marzo

Para la Cámara de Comercio, el movimiento turístico actual es un alivio temporal que apenas alcanza para “cerrar el mes”, pero no garantiza la sostenibilidad del sector a largo plazo.

López expresó su preocupación por lo que denominó el escenario “post-temporada”. “Hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar después de marzo”, concluyó, reafirmando la necesidad de alcanzar acuerdos multisectoriales que permitan sostener la actividad comercial y proteger los puestos de trabajo en Chascomús durante el resto del año.

Caída en ventas navideñas

Respecto al desempeño comercial durante las fiestas de Fin de Año, López compartió datos de una encuesta local que refleja la crisis. El 41% de los comerciantes consultados afirmó que las ventas navideñas fueron peores que el año pasado, mientras que solo un 20% registró mejoras.

Mientras que para Reyes, a pesar de un leve repunte en la cantidad de transacciones a nivel nacional, el ticket promedio cayó más de un 40% en términos reales.

“Estamos comparando contra un año que ya había sido muy malo; el sector viene golpeado desde hace mucho tiempo y los costos fijos (alquileres, servicios y salarios) no dejan de subir”, advirtió López.