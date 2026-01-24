INSPECCIONARON LOS HORCONES Y SUS ALREDEDORES POR LA DENUNCIA REALIZADA POR LA FALTA DE AGUA EN LA LAGUNA

El operativo estuvo a cargo de funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección Provincial de Hidráulica, quienes arribaron al lugar a raíz de una presentación realizada por el Club San Nicolás y elevada por el intendente Esteban Santoro.

La inspección se llevó a cabo tras la gestión municipal ante los organismos provinciales. El objetivo principal fue verificar la existencia de obras no declaradas en campos vecinos, las cuales estarían impidiendo el flujo natural de agua hacia la laguna. Actualmente, Los Horcones presenta niveles de agua históricamente bajos, a pesar de que el régimen de lluvias de este año ha sido regular. Esta situación afecta gravemente tanto al ecosistema local como a la actividad turística de este emblemático espejo de agua.

La recorrida comenzó en las instalaciones del Club de Pesca San Nicolás. Allí, el intendente y sus funcionarios estuvieron acompañados por autoridades provinciales, el concesionario del club y productores de la zona.

Puntos clave de la inspección

El trabajo de campo se centró en supervisar cuatro puntos específicos señalados en la denuncia como los principales obstáculos para el ingreso de agua a la laguna.

Respecto a los pasos a seguir, las autoridades aclararon que se dará continuidad al proceso administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades y proceder a la desarticulación de dichas obras.