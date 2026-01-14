Incendios: casi la totalidad de la provincia está bajo “riesgo extremo”

El SNMF y el SMN advirtieron que las condiciones climáticas actuales elevan al máximo el peligro de fuego que ya afectó a miles de hectáreas.

A la espera de lluvias en una parte de la provincia de Buenos Aires que podrán traer alivio una baja de temperatura, casi la totalidad del territorio permanece este miércoles bajo una alerta por el riesgo extremo de incendios, que en los últimos días ya afectaron a más de 20 mil hectáreas.

De acuerdo al reporte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y elServicio Meteorológico Nacional (SMN) hay “riesgo extremo de incendios” en varias provincias argentinas y puntualmente en casi todos los municipios bonaerenses. Solamente en la zona de Punta Indio y de Mar del Plata están hoy bajo la categoría “riesgo muy alto”.

En este sentido, las autoridades vienen advirtiendo que la situación debería considerarse “potencialmente explosiva o extremadamente crítica”. De hecho, a los incendios que se registraron hace pocos días en Coronel Dorrego, Marisol, Oriente, Tres Arroyos, Sierra de la Ventana y Villarino, se sumaron incendios de pastizales de gran magnitud en Berisso y Ezeiza.

También en la provincia de La Pampa, lindante con el territorio bonaerense, decenas de focos general preocupación. Se calcula que unas 100 mil hectáreas se han visto afectadas en las últimas semanas.

Cabe destacar que las condiciones para el riesgo extremo se dan ante más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad y vientos superiores a los 30 km/h. Bajo estas condiciones, la zona afectada se convierte en un polvorín donde rastrojos de cosecha y pasturas bajas pueden arder a gran velocidad.

Cuando el riesgo es señalado como “muy alto”, se estima que “las condiciones de quema son críticas, pueden ocurrir coronamientos y fuegos de copa intermitentes en bosques”, mientras que el peligro “extremo” implica que “la situación debería considerarse potencialmente “explosiva” o extremadamente crítica”.