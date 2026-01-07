Full YPF, Havanna, Manolo, Atalaya y más: dónde comprar y ahorrar un 25% con Cuenta DNI

También en balnearios de la Costa Atlántica

Más de 10 millones de personas usuarias de Cuenta DNI pueden acceder a ahorros exclusivos en marcas emblemáticas y balnearios, además de un beneficio especial en locales adheridos de Full YPF.

Banco Provincia lanzó nuevos beneficios de temporada para quienes usan Cuenta DNI: 25% de ahorro todos los días, en comercios adheridos de marcas destacadas del verano. El beneficio tiene un tope semanal de $10.000 por semana, por marca.

Entre las marcas adheridas, hay comercios de diversos rubros gastronómicos. De esta manera, al combinar diferentes consumos el ahorro acumulado puede ser muy considerable.

Restaurantes: Chichilo, Manolo.

Juegos y entretenimiento: Interlagos, Le Park, Parque Mogotes. Interlagos,, Parque Mogotes.

También participan del beneficio diversos balnearios, con las mismas condiciones de descuento y tope de ahorro.

El Calamar Loco, Chapadmalal.

Guardalavaca, Monte Hermoso.

Manaos, Villa Gesell. , Villa Gesell.

Marbella, Mar del Plata. , Mar del Plata.

Pepe’s, Miramar.

Mute, Mar del Plata. , Mar del Plata.

Torreón del Monje, Mar del Plata. , Mar del Plata.

Full YPF: una promo exclusiva para aprovechar los fines de semana

Locales Full YPF adheridos ofrecen 25% de ahorro todos los sábados y domingos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. De esta manera, el ahorro en los locales gastronómicos de la empresa de combustibles puede alcanzar los $32.000 mensuales.

Importante: el beneficio no aplica para la compra de combustibles, sino solo para los productos que se comercializan en los locales Full YPF.

Toda la agenda de beneficios de Cuenta DNI se puede encontrar en el portal de verano de Banco Provincia y en sus cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X.