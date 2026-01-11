El PJ bonaerense pide a la Justicia depurar los padrones antes de la elección interna

La junta electoral solicitó que solo voten afiliados con más de 180 días de antigüedad. La renovación de autoridades será el 15 de marzo.

La junta electoral del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires resolvió solicitar a la Justicia Federal la revisión y depuración de los padrones de afiliados, en el marco del proceso de renovación de autoridades previsto para el 15 de marzo.

El pedido será presentado ante el Juzgado Federal N.º 1 con competencia electoral, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. El criterio que se propondrá es único: podrán participar de la elección solo los afiliados con una antigüedad mayor a 180 días. De este modo, quienes se hayan afiliado con posterioridad al 17 de septiembre de 2025 quedarán excluidos del padrón electoral.

Los padrones deberán estar listos a la brevedad, ya que serán exhibidos entre el 22 y el 27 de enero, según el cronograma definido.

La Junta electoral que encabeza el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, está integrado por 13 consejeros: ocho responden al kirchnerismo y otros cinco al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Las definiciones que tome el cuerpo requieren de un aval de las dos terceras partes, por lo que las partes están obligadas a negociar para la toma de decisiones

La junta está integrada, además de Nardini, por Juan Zabaleta, Cristina Álvarez Rodríguez, Marina Moretti, Mariano Cascallares, Verónica Magario, Avelino Zurro, Adrián Santarelli, Juan Pablo de Jesús, Rosana Sotelo, Liliana Schwindt, Carolina Correge y Jorge Carpinetti.

La más importante definición que debe arribar la junta electoral es si de cara al 15 de marzo surgirá una lista de unidad o si habrá competencia electoral.

Lo que está en juego es la sucesión de Máximo Kirchner en la conducción del partido a nivel bonaerense.

Kicillof busca que ese sillón sea ocupado por alguien de su máxima confianza que alinee el partido a su gestión y a su proyecto presidencial de cara al 2027.

Los nombres que pican en punta son los de su vicegobernadora, Verónica Magario, el intendente de La Plata, Julio Alak, y su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

El jefe de La Cámpora pretende que el kirchnerismo siga teniendo el control del partido.

Por este sector piden pista los intendentes de Lomas de Zamora, Federico Otermín, de Moreno, Mariel Fernández, y de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.