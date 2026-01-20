El jinete ayacuchense Aarón Tort resultó gravemente herido en un choque que dejó dos muertos

Un grave choque frontal entre dos camionetas ocurrido este lunes 19 de Enero, en la Ruta Provincial 46, kilómetro 60, dejó como saldo dos personas fallecidas y tres heridos.

Colisionaron una VW Amarok, con ocupantes oriundos de 25 de Mayo, conducida por D. Melo de 47 años, quien sufrió hematoma en un pulmón y fractura de costilla y tras ser operado permanece internado en UTI. Iba acompañado por L. Herrera, mayor de edad, quien falleció en el lugar.

El otro vehículo involucrado fue una Toyota Hilux, con la familia de Ayacucho, conducida por F. González de 31años, quién presenta fractura en brazo y pierna derecha. En la camioneta también viajaban S. M. Correa de 61, quien perdió la vida a causa de severos traumas de cráneo, tórax y abdomen; y Aarón Tomás Tort de 23, que fue intervenido quirúrgicamente por la destrucción de un vaso sanguíneo y permanece internado en UTI.

El joven jinete de 23 años protagonizó un devastador choque frontal este lunes por la mañana en la Ruta Provincial 46, a la altura de Bragado, cuando la camioneta en la que viajaba impactó contra otro vehículo.

Tort regresaba con orgullo de su participación en el Festival de Jesús María, donde había alcanzado un meritorio séptimo puesto en la categoría gurupa surera, representando con éxito a la delegación de la provincia de Buenos Aires.

Piden cadena de oración por la salud de Aron