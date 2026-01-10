El Gobierno prepara la licitación de las Rutas 3 y 5, dos caminos clave que cruzan el territorio bonaerense

Estas vías entran en la Etapa II de la Red Federal de Concesiones. Esta semana ya se firmó la privatización de la Etapa I.

El Gobierno anunció días atrás la firma de los contratos sobre la concesión de 741 kilómetros de rutas nacionales, en la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). Ahora se busca avanzar en la Etapa II, cuyo llamado a licitación ya está disponible, y que incluye, entre otros tramos, dos rutas fundamentales que recorren la provincia de Buenos Aires: la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 5.

Los pliegos preliminares del llamado a licitación pública nacional e internacional de la Etapa II de la RFC se pueden consultar en este enlace.

Concesión de obra pública Los tramos a licitar en esta etapa son el Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa.

Según el Gobierno, el objetivo de la contratación es “la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias, de los Tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la ‘Red Federal de Concesiones – Etapa II’”.