El Gobierno inició la baja administrativa de 20 prepagas

La medida fue comunicada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, informó el inicio de un procedimiento administrativo para rechazar la inscripción definitiva y dar de baja del registro provisorio a un conjunto de entidades de medicina prepaga. La medida fue oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial.

En total, se mencionan 20 entidades de distintas partes del país que, en principio, no registrarían actividad. Entre ellas aparece una de Mar del Plata: Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil, lo que generó algunas consultas e inquietud a nivel local.

Sin embargo, según pudo saber LA CAPITAL a través de fuentes del propio Centro Médico de Mar del Plata, no se trata de una baja del Centro Médico ni de la suspensión de una prepaga, ya que la institución no es una empresa de medicina prepaga.

El Centro Médico de Mar del Plata es una asociación civil sin fines de lucro, integrada por profesionales médicos del Partido de General Pueyrredon. “No es una prepaga, sino una entidad gremial. No tenemos servicio de cobertura médica, por lo que esta medida es solo una resolución administrativa que no afecta en nada los alcances actuales del Centro Médico”, explicaron.

Entonces, ¿por qué figura la entidad en esta resolución? La situación se vincula con una cuestión netamente administrativa y de denominación, que no genera mayores cambios. Hasta hace un tiempo, el sistema de asistencia médica SAMI operaba en relación con el Centro Médico, y su razón social era justamente “Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil”. No obstante, SAMI dejó de funcionar bajo esa órbita y pasó a integrarse a Federada Salud.

“Naturalmente, lo que corresponde es que se suspenda esa razón social en la Superintendencia, porque ya no existe esa operatoria. No es que el Gobierno esté dando de baja prepagas en funcionamiento, sino que se trata de cambios de denominación o transferencia de afiliados, como ocurrió con SAMI y Federada”, aclararon desde Centro Médico, entidad con más de 80 años de trayectoria.

Además, desde el Centro Médico remarcaron que la resolución no implica ningún impacto para la institución ni para los profesionales que la integran, y que responde únicamente a una regularización administrativa en los registros oficiales.

El edicto publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud alcanza a distintas asociaciones mutuales, cooperativas y entidades médicas de todo el país, en el marco de la Ley N.º 26.682, que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga.

