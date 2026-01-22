El Conicet y la UNLP avanzan en un plan para repoblar lagunas de la provincia con pejerreyes

Un esquema articulado entre ciencia, municipio, pescadores e inversores impulsa siembras controladas de pejerrey en Buenos Aires bajo supervisión del Conicet.

El Conicet encabezó una alianza entre el sector público y el privado que permitirá avanzar con el repoblamiento de pejerreyes en lagunas de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa reunió a la UNLP, investigadores, un municipio, asociaciones de pesca deportiva e inversores particulares para compensar la extracción de la especie por actividades recreativas y gastronómicas.

El trabajo conjunto se desarrolló en las lagunas Las Barrancas, La Tablilla y Chis Chis, ubicadas en el partido de Lezama, dentro de la cuenca del Río Salado. Participaron equipos del Instituto de Limnología de La Plata (ILPLA), la Secretaría de Cultura y Promoción Turística de Lezama, la Asociación de Pescadores Deportivos de Lezama (APDL) e inversores privados.

La campaña se extendió durante casi cuatro meses y comenzó con la instalación de jaulas flotantes con larvas de pejerrey provistas por la Estación Hidrobiológica de Chascomús. El esquema permitió sostener un proceso de cría controlado, con monitoreo permanente del crecimiento de los peces y de las condiciones del agua.

Durante el desarrollo del proyecto, los equipos técnicos realizaron controles periódicos del estado de las jaulas y del ambiente acuático. Al finalizar el ciclo, se obtuvieron miles de alevinos de entre 5 y 10 centímetros, que fueron liberados en las lagunas como parte del plan de fortalecimiento poblacional.

El modelo aplicado responde a un esquema de acuicultura ecológica. “El que proponemos es un sistema de cultivo que va en esa línea, no impacta de manera negativa en el ambiente porque no utilizamos alimento artificial”, explicó Javier Garcia de Souza, investigador del Conicet e integrante del ILPLA.

La experiencia se apoya en un desarrollo iniciado a fines de los años noventa por el investigador platense Darío Colautti, actual director del ILPLA. Con financiamiento del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el método se consolidó como una herramienta de gestión compartida entre el sector público y privado.