El Banco Central hizo la mayor compra de divisas desde la salida del cepo

Así, alcanzó reservas por USD 44.717 millones, en el marco de su decisión de empezar a adquirir divisas como venía solicitando el Fondo Monetario Internacional.

El Banco Central hizo una fuerte compra de divisas, por 187 millones de dólares, la mayor desde la salida del cepo cambiario en abril del 2024.

Desde el comienzo del año, el BCRA ya compró unos USD 520 millones.

El Central adquirió USD 110 millones entre este lunes y martes (u$s 55 millones cada día).

Para el mercado, es un monto relevante en el marco de los vencimientos de deuda de este año.

Es que, en 2025, el Central había comprado apenas USD 198 millones.

El Central volvió a mostrarse como comprador neto en el mercado oficial, algo relevante tras varios meses en que la acumulación de reservas fue el punto más débil del programa.

Para los expertos, el BCRA logró despejar las tensiones cambiarias de corto plazo y eso favorece la compra de reservas.