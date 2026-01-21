CAME respaldó la reforma laboral, pero pidió cambios en cinco artículos clave

La entidad empresaria avaló el proyecto en términos generales, aunque advirtió que algunos puntos podrían generar incertidumbre productiva, debilitar a las cámaras empresarias y abrir futuros conflictos legales.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su apoyo general al proyecto de reforma laboral de 180 artículos, pero formuló objeciones sobre cinco disposiciones que, a su entender, podrían afectar el funcionamiento del sector productivo.

Según la entidad, los cambios previstos en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132, vinculados a la actualización de los convenios colectivos, requieren una revisión puntual para evitar efectos no deseados. Uno de los puntos centrales de la advertencia es la limitación de la ultraactividad de los convenios.

“El sistema puede y debe actualizarse, pero los convenios no pueden caer de un día para otro, porque eso generaría una incertidumbre muy compleja”, afirmó el presidente de CAME, Ricardo Diab. En declaraciones a Radio Rivadavia, el dirigente sostuvo que modificar el esquema actual sin un período de transición “generaría más caos que soluciones en este momento”.

Diab también cuestionó el artículo 128, que elimina la obligatoriedad de los aportes patronales a las cámaras empresarias. Según explicó, esta medida colocaría a las entidades en una situación de desventaja frente a los sindicatos y pondría en riesgo su funcionamiento. “El proyecto tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas”, señaló.

Desde CAME advirtieron que la pérdida de esos recursos afectaría los programas de capacitación que la entidad desarrolla en todo el país. “Muchas empresas y pequeños comercios pudieron sostenerse gracias a nuevas habilidades incorporadas a través de estas capacitaciones”, explicó el titular de la confederación.

Además, la entidad alertó que la aplicación de los artículos 130, 131 y 132 podría derivar en conflictos judiciales a futuro, de acuerdo con el análisis de sus asesores legales.

En este contexto, representantes de CAME mantuvieron reuniones con legisladores nacionales, integrantes de las comisiones que analizan el proyecto y gobernadores, con el objetivo de que el Congreso tenga en cuenta estas observaciones antes de la votación definitiva de la reforma.