Barrionuevo reveló una reunión con Sturzenegger: “Me dijo: vamos a ir por ustedes”

El líder de los gastronómicos volvió a expresarse en contra de la reforma de laboral. “Antes de darme una ley, primero dame trabajo”, planteó.

Durante la presentación de la nueva comisión directiva de los gastronómicos, el histórico dirigente Luis Barrionuevo volvió a expresar su posición respecto a la reforma laboral y remarcó que “antes que quieran reformular algo, primero tienen que poner en vigencia el trabajo la recuperación de la industria”. “Antes de darme una ley, primero dame trabajo. Esto es lo que pide la CGT unida”, subrayó.

En el mismo sentido, reveló una charla que tuvo con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Me dijo, vamos a ir por ustedes, vamos a sacarle aportes’. Y cuando terminó la charla le dije: “Federico, vos tenés más experiencia que ´Peluca´. Ya estuviste con Macri, no pudieron. Y te digo más: ‘no le pisen la cola al león, el león lo va a comer?. Así que no lo provoquen el movimiento obrero, no vengan por lo que corresponde a los trabajadores porque lo vamos a defender. No pudieron los milicos menos pueden estos”, contó. Y agregó: “Estamos acompañando, llevamos dos años con la paritaria abajo de la inflación así que no pueden decir que no acompañamos”.