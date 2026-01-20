Aterrizaje de emergencia de una avioneta en Ruta 56

En la tarde de este martes se produjo un aterrizaje de emergencia de una avioneta sobre la Ruta 56, a la altura del kilómetro 36.

El episodio generó momentánea preocupación entre quienes transitaban por la zona.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Aunque el incidente duró poco tiempo y el tránsito se liberó parcialmente con el accionar del personal de Seguridad Vial que se acercó, la circulación se vio afectada para quienes en ese momento iban o venían desde Pinamar.