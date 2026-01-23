ARBA lanza “M2”, inteligencia artificial para detectar construcciones no declaradas

La herramienta combina imágenes satelitales, drones y análisis automatizado para acelerar la fiscalización catastral y permitir que los contribuyentes regularicen su situación de forma online.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha M2, un nuevo sistema digital de monitoreo que utiliza inteligencia artificial para detectar construcciones y mejoras no declaradas ante el fisco provincial. La herramienta apunta a reducir de manera sustancial los tiempos de identificación, notificación y regularización de inconsistencias en el catastro inmobiliario.

El sistema se basa en el cruce de imágenes satelitales de alta resolución, relevamientos realizados con drones y modelos avanzados de análisis de datos. Según explicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, esta combinación permite procesar grandes volúmenes de información geoespacial, identificar patrones constructivos y priorizar de manera automática los casos con mayores diferencias entre lo declarado y lo detectado.

A diferencia de esquemas anteriores, M2 integra en un único entorno digital todas las etapas del proceso: detección, análisis, notificación y respuesta del contribuyente. De este modo, la información relevada se transforma directamente en acciones de regularización, con una reducción significativa de los plazos administrativos.

“El contribuyente puede visualizar las construcciones detectadas, recibir la notificación y resolver su situación de forma completamente online, sin traslados ni trámites presenciales”, señaló Girard. El sistema habilita descargos automatizados, validaciones en línea, la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias identificadas.

Desde el organismo destacan que la incorporación de inteligencia artificial no sólo amplía la capacidad de detección de construcciones no declaradas, sino que mejora la efectividad del proceso de regularización. El objetivo es promover el cumplimiento voluntario, reducir costos administrativos y optimizar el control tributario.

Durante la presentación del nuevo esquema, Girard recordó que ARBA regularizó en los últimos años más de 20 millones de metros cuadrados construidos que no estaban declarados. Con la implementación de M2, el organismo busca ampliar la cobertura territorial y acelerar la incorporación de mejoras al catastro provincial.

El lanzamiento del sistema forma parte de una estrategia más amplia de modernización del Estado, que combina innovación tecnológica, análisis de datos e inteligencia artificial para combatir la evasión y fortalecer la equidad fiscal, con el foco puesto en que la carga tributaria refleje la situación real de los inmuebles.