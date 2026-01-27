ANSES ajusta las asignaciones familiares desde febrero

El organismo oficializó un incremento del 2,85% en los montos de AUH, AUE, pensiones y salario familiar, según la fórmula de movilidad basada en la inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes los nuevos valores de las Asignaciones Familiares, que regirán a partir de febrero de 2026, con un aumento del 2,85% de acuerdo con la fórmula de movilidad mensual.

Mediante la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo Fernando Omar Bearzi, el organismo estableció los nuevos montos y los topes de ingresos para acceder al cobro del salario familiar (SUAF) y otras prestaciones previstas en la Ley 24.714.

La normativa actualiza el “techo” de ingresos permitido: si un integrante del grupo familiar gana más de $2.646.379, todo el grupo quedará excluido del beneficio, aun si los ingresos totales del hogar no superan el máximo global.

El aumento del 2,85% impacta en:

Trabajadores en relación de dependencia, públicos y privados.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

La actualización responde al Decreto 274/24, que modificó la fórmula de movilidad jubilatoria y de asignaciones, con ajustes mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, con dos meses de retraso.

La resolución también confirma que la Ayuda Escolar Anual, que se paga en marzo, se ajustará conforme a la movilidad, con valor definitivo fijado una vez al año.