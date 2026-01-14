9 HORAS DENTRO DEL AUTO VOLCADO HASTA QUE LO DETECTA UN CAMIONERO

Tras nueve horas atrapado en su auto volcado y sin poder moverse aprisionado entre los asientos, el ex dirigente del básquet de Pergamino, Carlos “Coco” Bello relató qué hizo para sobrevivir.

El ex presidente del Club Argentino de Pergamino, dialogó con el diario La Opinión y relató cómo se produjo el vuelco, su intento desesperado porque lo socorrieran y el paso interminable de las 9 horas que transcurrieron hasta que fue rescatado.

Explicó que en su Chevrolet Classic viajaba, de noche, de Buenos Aires A Pergamino y en la bajada Fontezuela se encontró con una curva cerrada y a pesar de ir a una velocidad adecuada terminó despistando para volcar y terminar con las cuatro ruedas hacia arriba, entre pastizales.

“Yo no me desesperé nunca”, expresó mientras recordaba las nueve largas e interminables horas que pasó dentro del auto. No podía abrir las puertas ni salir por estar aprisionado entre los asientos.

Se quitó el cinturón de seguridad, cortó el contacto y comenzó a inspeccionar su cuerpo. “Estoy anticoagulado” y cualquier lesión sangrante podría haber sido más grave aún.

Pidió ayuda a los gritos durante horas “pero no me escuchaba nadie. El auto no se veía desde ningún lado”, recordó. Intentó no perder la calma hasta la llegada de las primeras luces del día

“Cuando empezó a clarear pensé: si llueve, el agua me pasa por arriba, porque ese lugar es bajo. Ahí me di cuenta de que tenía que hacer algo más”, contó.

Así fue que encontró un cuchillo dentro del habitáculo del Chevrolet y empezó a cortar el pasto que lo rodeaba. “Hice de todo con lo que tenía a mano”.

Finalmente, pudo asomar la cabeza, los hombros y uno de sus brazos por una ventanilla y con una gamuza trató de hacer señales en dirección a la ruta.