VOLCÓ UN CAMIÓN EN LA RUTA 2

Un camión volcó este martes a la mañana en la ruta 2 y el tránsito vehicular en sentido hacia Mar del Plata debió ser interrumpido parcialmente.

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 303, en cercanías de la localidad de Las Armas. A raíz del despiste, el rodado quedó atravesado sobre la calzada, lo que provocó el bloqueo total del carril.

En el lugar trabajaron servicios de emergencias y efectivos policiales, mientras se aguardaba la llegada de una grúa de gran porte para retirar el camión.