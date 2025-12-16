PortadaSociedad

VOLCÓ UN CAMIÓN EN LA RUTA 2

Un camión volcó este martes a la mañana en la ruta 2 y el tránsito vehicular en sentido hacia Mar del Plata debió ser interrumpido parcialmente.
El accidente se produjo a la altura del kilómetro 303, en cercanías de la localidad de Las Armas. A raíz del despiste, el rodado quedó atravesado sobre la calzada, lo que provocó el bloqueo total del carril.
En el lugar trabajaron servicios de emergencias y efectivos policiales, mientras se aguardaba la llegada de una grúa de gran porte para retirar el camión.
En tanto, se aguardan mayores detalles para determinar las causas que originaron el vuelco del camión y el estado de salud de su chofer.
