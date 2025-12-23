UN PADRE Y SU HIJA ADOLESCENTE MURIERON TRAS UN IMPACTANTE ACCIDENTE EN LA RUTA 2

El choque ocurrió a la altura del kilómetro 81 y terminó con la vida de un comerciante de 54 años y su hija de 17

La Ruta 2 volvió a teñirse de tragedia por un violento choque entre una moto y un auto. Un padre y su hija adolescente murieron tras un impacto brutal a la altura del kilómetro 81. La escena fue dramática y paralizó el tránsito durante horas.

El siniestro se produjo cuando una motocicleta Gilera Voge, en la que viajaban las víctimas, terminó incrustada contra la parte trasera de un Volkswagen Polo conducido por un joven de 25 años. El golpe fue tan violento que ambos ocupantes del rodado menor salieron despedidos y quedaron tendidos sobre el asfalto.

En la moto circulaban un comerciante de 54 años domiciliado en Wilde, que murió en el lugar, y su hija de 17 años, quien perdió la vida horas más tarde.

Personal médico de Aubasa llegó de inmediato al lugar y asistió a la adolescente, quien presentaba lesiones gravísimas. Fue clasificada en código rojo y trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero bajo cordón sanitario y escolta de la Motorizada Vial.

Horas después, y pese al esfuerzo del personal médico, se confirmó el fallecimiento de la adolescente.