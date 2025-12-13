Telemedicina: se superaron las 12 mil atenciones en más de cuatro meses

La plataforma brinda atención médica a distancia y mejora el acceso al sistema de salud. El 76 % de las personas que fueron atendidas no tenía obra social.

Más de 12.000 personas se atendieron a través del servicio de telemedicina desde su lanzamiento a fines de julio de este año.

Esta plataforma brinda atención médica a distancia, mejora el acceso al sistema de salud y reduce los tiempos de espera a través de la app SALUD MGP.

El servicio está integrado a la red sanitaria municipal, permitiendo la derivación efectiva y en tiempo real a Centros de Atención Primaria, Centros de Atención 24 horas, Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) y SAME, según el nivel de complejidad. Asimismo, cuenta con vínculo directo con la línea 109 ante situaciones de crisis en salud mental.

Desde que se habilitó el servicio de telemedicina el 30 de julio, se registran en promedio 320 nuevos usuarios por semana en la APP SALUD MGP. Al mismo tiempo, 12.211 pacientes pudieron acceder a la plataforma, de los cuales 7.930 hicieron la consulta.

Del total de accesos a videollamadas, el 12% no concluyó la consulta, por lo que se consideran atenciones no realizadas. Por otro lado, también se informó que el registro en la plataforma de telemedicina tiene 13.052 usuarios.

Al respecto, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, precisó: “La incorporación de tecnología no reemplaza la atención presencial, pero sí nos permite llegar antes, orientar mejor y evitar que muchas situaciones se agraven. Telemedicina es una pieza más dentro de un modelo de atención que busca ser accesible, eficiente y cercano. Nuestro objetivo es claro, que cada vecino encuentre una respuesta dentro del sistema, sin importar la puerta de entrada”.

Y agregó: “Los datos de estos meses nos marca que es una herramienta que fortalece el primer nivel de atención. Vemos un crecimiento sostenido y una mejora en la eficiencia del circuito. Menos consultas inconclusas, más atención efectiva y una mayor participación de las familias en horario no laboral. Eso nos confirma que estamos respondiendo a una demanda concreta y que el sistema se adapta a cómo viven y trabajan los vecinos”.

Desde la Secretaría detallaron que, del total de consultas efectivamente cerradas por el médico, el 24% de los pacientes poseía obra social y el 76% no registró cobertura del sistema de obras sociales. A su vez, el tiempo promedio en “sala de espera” fue de dos minutos y el tiempo medio de atención en cada consulta efectiva fue de seis minutos.

Además, del total de consultas efectivamente realizadas, el 18,2% correspondió a Pediatría y el 81,8% a Clínica Médica Adultos. Se cerró el 90,5% de las consultas, mientras que el 9,5% fueron con derivación a consulta presencial en un sitio de guardia o a especialidades médicas de mayor complejidad.

En cuanto a los diagnósticos médicos con mayor incidencia, en Clínica Médica de Adultos el 30,6% fue por casos respiratorios, seguido por el 16% gastroenterología, el 14% relacionado a patología traumatológicas y 14% dermatología. En Pediatría, el 34% fueron diagnósticos de enfermedades respiratorias, 34% afecciones dermatológicas y 17% fueron consultas por otitis/fiebre/tos.

Por último, se relevó el horario de mayor cantidad de videoconsultas: el 59% se registró entre las 15 y las 7 de la mañana siguiente.