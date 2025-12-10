PortadaSociedad

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte del territorio bonaerense

Se prevén precipitaciones de hasta 50 mm y violentas ráfagas de viento.

La mayor parte del territorio bonaerense, con inclusión de Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de zonas con excesos hídricos, se encuentra por estos momentos bajo una alerta amarilla por tormentas. Se prevé que las lluvias se descarguen entre la tarde y la noche de este miércoles. Solo queda afuera de la advertencia el sur de la provincia y el extremo noroeste.

La alerta por tormentas fuertes rige para toda la región comprendida entre Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí y Trenque Lauquen, al oeste; la costa de Lobería, al sur; y Bolívar y Pehuajó, al noroeste.

Viento y lluvia

En todos estos casos, la alerta implica que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos”.

Mientras tanto, “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual”.

Si bien en el oeste la alerta rige para las horas de la tarde, en el resto del territorio afectado se prevé que las tormentas lleguen durante la noche.

La alerta continuará durante este jueves en el sector costero comprendido entre Lobería y Magdalena.

