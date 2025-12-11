Política EconomiaPortada

Reforma laboral: Javier Milei firmó el proyecto y el Gobierno lo enviará al Congreso

El Presidente Javier Milei regresó de Oslo y firmó los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso.

El presidente Javier Milei regresó de su viaje a Oslo y firmó el proyecto de Reforma Laboral, que será enviado al Congreso de la Nación.

El mandatario aterrizó esta mañana pasada las 8 luego de asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado. Sin embargo, el encuentro no pudo concretarse debido a la demora de la referente de Vamos Venezuela.

Asimismo, Milei canceló la agenda en Oslo para “dejarle el espacio” a Machado ante la incertidumbre que generó su llegada, según expresaron desde su entorno.

Ya en el país, el libertario oficializó el envío de lo que denominan “modernización” laboral y designó a tres interlocutores como los voceros oficiales para defender y explicar la iniciativa. Los elegidos son el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

La idea de la administración libertaria es que la reforma laboral ingrese por la Cámara de Senadores para iniciar el debate y así intentar conquistar la media sanción durante el mes de diciembre, en el marco de las sesiones extraordinarias que iniciaron el 10 y culminarán el 30 de este mes.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Mar del PlataPortadaSociedad

No quiso hacer el test de alcoholemia porque el auto estaba estacionado: lo absolvieron

Política EconomiaPortada

Congreso 2025: 11 leyes sancionadas, el nivel más bajo en diez años

Política EconomiaPortada

Luis Juez dejó el Pro y formó un monobloque que será interbloque con La Libertad Avanza

Política EconomiaPortada

Adorni confirmó que la reforma laboral no incluye modificaciones en materia sindical

PortadaSociedad

El Gobierno ofrece una recompensa por los jubilados desaparecidos en Chubut

Política EconomiaPortada

Propiedad privada, reducción del gasto público y reforma educativa: presentaron el informe del Consejo de Mayo

PortadaSociedad

Alerta por la nueva variante K de la gripe: así es el brote que anticipa el invierno 2026

PortadaSociedad

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte del territorio bonaerense

InternacionalesPortada

Nueva amenaza de Trump a Maduro: “Tiene los días contados”

Política EconomiaPortada

El Gobierno anunció una nueva baja en las retenciones para el campo

PortadaSociedad

Horror: un hombre mató a su hijo de 4 años de un tiro en la cabeza y se suicidó

PortadaSociedad

La oscura historia detrás del hombre que mató a su hijito de 4 años: denuncias cruzadas y orden de alejamiento

Mostrar más