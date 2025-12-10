Propiedad privada, reducción del gasto público y reforma educativa: presentaron el informe del Consejo de Mayo

A la espera de la llegada de las reformas al Congreso, el Poder Ejecutivo de la Nación presentó el contenido de la agenda legislativa del 2026. Si bien el Consejo de Mayo trabajó sobre diez puntos, finalmente hubo conclusiones para avanzar sobre ocho.

Con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, todavía en un rol comunicacional del Poder Ejecutivo, el Gobierno nacional presentó los ocho puntos del informe del Consejo de Mayo. Además de las reformas del temario de sesiones extraordinarias, están la inviolabilidad de la propiedad privada; una reforma educativa; y la apertura al comercio internacional.

El exvocero presidencial reveló que la reforma previsional y la modificación a la Ley de Coparticipación fueron los únicos dos puntos que quedaron afuera del informe. De todos modos, dejó en claro que estos ítems serán los comprendidos en la agenda legislativa del 2026, a partir del 1° de marzo.

La inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI; una educación inicial, primaria y secundaria útil, moderna con alfabetización plena y sin abandono escolar; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva; el compromiso de las provincias para avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una modernización laboral que promueva la formalización; y la apertura del comercio internacional fueron los puntos del informe final del Consejo de Mayo.

Tres de esos ocho puntos están incluidos dentro del temario de sesiones extraordinarias que comienza esta medianoche y se extenderá, a priori, hasta el martes 30 de diciembre. Por su parte, Manuel Adorni anticipó que el informe será publicado esta tarde en la web oficial del Gobierno nacional y posteriormente, serán enviados (individualmente) al Congreso de la Nación.

El anuncio se realizó en Casa Rosada y contó con la presencia del gobernador mendocino Alfredo Cornejo; del ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger; del diputado del Pro Cristian Ritondo; de la senadora radical Carolina Losada; y del presidente de la UIA, Martín Rapallini. El único ausente fue el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien estaba de viaje en Estados Unidos.

Las conclusiones del informe

Sobre las conclusiones del informe final del Consejo de Mayo, Adorni reveló que la inviolabilidad de la propiedad privada se tratará de una modificación a la Ley de Expropiaciones que dispondrá de una indemnización al valor del mercado previo al anuncio actualizado por IPC y determinada por tasadores independientes. Luego, habló de un tema sensible: los desalojos. En ese punto, anticipó que “se dispondrá la entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión o usurpación”.

Respecto al equilibro fiscal innegociable, el jefe de Gabinete adelantó que va a enviar un proyecto de ley por el “compromiso nacional de estabilidad fiscal y monetaria”. “La misma prohíbe déficit del presupuesto nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria, así como la emisión de adelantos transitorios por parte del Banco Central para financiar al Gobierno”, remarcó. Este tema está en el temario de extraordinarias.

El tercer punto del informe está referido a una reforma educativa, la cual buscará establecer mayor autonomía a las provincias y a cada institución. Según el funcionario, el Estado fijará contenidos mínimos, pero cada escuela “tendrá la posibilidad de diseñar su plan de estudios”. Contemplará la modalidad hibridad y comunitaria; y buscará elevar la exigencia evaluativa.

A la espera de la llegada del proyecto de modernización laboral a mesa de entradas, el Gobierno anticipó que se destaca ultraactividad, prelación de convenios, carga fiscal laboral y temas para trabajadores autónomos (plataformas digitales). También habrá cambios en trabajo agrario y modificación a la Ley de Teletrabajo.

Por último, nombró a la propuesta de apertura al comercio internacional: “Argentina es el país más cerrado del mundo por protección arancelaria y debemos alinearnos por los tratados internacionales adoptados por los mercados mas competitivos del mundo”. Según Adorni, esta iniciativa beneficiará a la comunidad científica y al Conicet.