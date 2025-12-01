Otro intendente declarará a su distrito en emergencia y tiene juicios para vender

Se trata de Mauro Poletti, de Ramallo. Envió al Concejo un proyecto para declarar la emergencia económica, financiera y administrativa, y escucha ofertas por demandas ya ganadas a empresas como Siderar.

El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, envió al Concejo Deliberante para declarar la emergencia económica, financiera y administrativa del distrito, con un agregado en el que pide autorización para vender las acreencias que el municipio tiene con empresas como Siderar, a las que les ganó juicios.

El jefe comunal explicó que la declaración de emergencia servirá “a los efectos del saneamiento y de garantizar la prestación de los servicios”.

“En esta oportunidad, esta declaración va a tener un agregado: estamos yendo al Concejo Deliberante para que el mismo nos permita vender la deuda y obligaciones a cobrar que tiene el municipio”, añadió Poletti.

“Hemos comentado la idea y ya hay empresas y bancos interesados en adquirir deuda. Por ejemplo, ya tenemos consultas con respecto al juicio de Siderar. Este proyecto nos va a permitir venderle a un privado el juicio que tenemos ganado en primera y segunda instancia y que seguramente lo vamos a ganar en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”, abundó el alcalde. “De hecho cuando comentamos la idea, diferentes empresas y laboratorios se mostraron interesados en comprar este juicio.”

Poletti explicó que la idea de vender las acreencias ganadas judicialmente servirá para paliar la “asfixia” que sufre el municipio en términos financieros.

Una de las posibilidades, dijo, es emitir bonos “atados” a esas acreencias, lo que “permitiría a los compradores obtener información, tanto en el Banco Central como en la Comisión de Valores, acerca del estado de situación de los deudores”.