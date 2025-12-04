Massot dijo que Milei se comportó como un “barrabrava” en la jura de los diputados

Así lo expresó el legislador nacional en diálogo con Radio Rivadavia

El diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) afirmó que el presidente Javier Milei se comportó “como un barrabrava”, ayer en la jura de diputados, pese a que encabeza “uno de los gobiernos más investigados por corrupción”.

Massot cuestionó que el mandatario, desde uno de los palcos de la Cámara de Diputados, “se ponga a agitar como un barrabrava, a cantar la casta tiene miedo, cuando es la cabeza de uno de los gobiernos más investigados por corrupción en tan poco tiempo”.

El parlamentario aludió de ese modo a la presencia de Milei en uno de los palcos, según lo publicó ayer la Agencia Noticias Argentinas, acompañado por su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde entonó canticos como “la casta tiene miedo”.

“La persona que tenía a su lado, su hermana, tiene muchísimas respuestas para dar en la justicia y en la sociedad, y estaba aplaudiendo ‘la casta tiene miedo’”, expresó en declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia.

Massot enfatizó: “Yo no he visto comportamientos tan de casta está y tan rápido en determinados gobiernos como en este. Entonces, digo, hay que ponerse un poco colorado y entender que es el Presidente de la nación, no es el jefe de un clan”.

Asimismo, el legislador advirtió sobre los problemas de la economía y dijo que en el Gobierno “hay una euforia como si no estuviera pasando lo que está pasando”.

Subrayó: “Este modelo económico se comió un blanqueo de 20.000 millones de dólares; 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario seis meses después, hace seis meses 6.000 millones más de otros organismos internacionales y ahora un swap”.

Advirtió que el riesgo es la posibilidad de caer en incumplimientos por el pago de la deuda y pidió: “No miremos más si la Argentina puede o no puede pagar, acá paga (Donald) Trump, y el día que eso no esté la Argentina está en default en 48 horas”.

Sostuvo también que se nota “principalmente en las provincias más industriales del país como Córdoba y Santa Fe”, que hay “un cierre permanente y diario de fábricas y empresas”.

NA