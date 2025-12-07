Mar del Plata: La ocupación llega al 60% en el último fin de semana largo del 2025

Por la Autovía 2 viajaban ayer hacia Mar del Plata hasta unos 600 vehículos por hora. El sector hotelero destacó el aumento de reservas “a último momento”. Inmobiliarias también reportaron una ocupación del 60% en departamentos. Sin lluvia, el clima acompaña para disfrutar de la ciudad.

Para muchos, este fin de semana largo es la última “escapada” del año. Aun sin la promesa de días completamente soleados, miles de personas se largaron a la ruta entre la tarde del jueves y las primeras horas del viernes en dirección a la costa. Mar del Plata vuelve a ser uno de los destinos más elegidos y, con buenas expectativas entre los operadores turísticos, la ocupación hotelera ronda el 60%.

El tránsito en la Autovía 2 y en la Ruta 11 se intensificó desde el inicio de este fin de semana largo, que quedó habilitado por el feriado del lunes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Desde temprano se observó una mayor cantidad de autos en dirección a la ciudad.

El jueves por la tarde se contabilizó el paso de más de 400 vehículos por hora hacia Mar del Plata por la Autovía 2. Ese movimiento se incrementó este sábado por la mañana a unos 600 por hora, según el registro del peaje Maipú efectuado por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa).

De acuerdo con la empresa provincial concesionaria, ayer el tránsito hacia la ciudad fue “intenso” entre la mañana y el mediodía, aunque fluyó “sin demoras”.

Entre las 8 y las 9, en el peaje de Samborombón se registraron unos 1700 vehículos por hora y alrededor de 590 en Maipú.

En simultáneo, en la interbalnearia Ruta 11, a la altura del peaje La Huella, circulaban 1350 vehículos por hora.

Ese movimiento en las rutas se trasladó luego a los accesos a la ciudad y, posteriormente, al macrocentro y la costa.

En los hoteles, las reservas se ubicaban en torno al 55% a mediados de semana, pero muchos se decidieron a viajar a último momento y la ocupación terminó alcanzando cerca del 60%, según informaron a LA CAPITAL desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica.

De todos modos, los operadores ya anticipaban una afluencia “más tranquila” que la del fin de semana largo anterior, del 20 de noviembre, cuando la ciudad recibió cerca de 160.000 turistas y la ocupación promedió el 75%, un “récord” para esa fecha según datos del municipio.

En el sector extrahotelero, en tanto, la demanda de departamentos también fue “buena” para este fin de semana largo.

“Estamos por lo menos en un 60% de reservas para este fin de semana largo y se mantiene ese mismo porcentaje en ocupación”, indicaron a este medio autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata.

Los turistas que llegaron este fin de semana no encontraron, al menos por ahora, los días plenos de playa que ofreció Mar del Plata a mitad de semana. Sin embargo, pese a las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, y a algunas lloviznas, tampoco se registraron lluvias abundantes en estas horas.

El lunes también tendría una máxima de 22 grados, aunque con un cielo más despejado y mayores chances de sol durante la tarde, lo que podría brindar mejores condiciones para la playa y las actividades al aire libre.

Aun así, con un abrigo a mano, los turistas aprovechan igualmente la ciudad: recorren la costa, se acercan a los paseos comerciales, visitan espacios culturales y disfrutan de la amplia oferta gastronómica que vuelve a Mar del Plata una opción atractiva más allá del clima.

LA CAPITAL