Madariaga: El municipio y Provida trabajarán juntos para que el Refugio de Animales continúe abierto

La organización lo gestionará con un personal provista por el municipio, además de la colaboración con diversos gastos de mantenimiento del espacio.

El día viernes el intendente Santoro junto Ariel Paniga, uno de los responsables de Provida, firmaron el convenio donde la Municipalidad le cede el actual Refugio Municipal de Animales a la organización madariaguense, además de pagar la totalidad del consumo eléctrico que tenga el lugar y la mensualidad de una persona la cual será elegida por Provida, entre otros gastos.

Es importante mencionar que durante los últimos días muchos vecinos se acercaron al predio dispuestos a colaborar apadrinando a los animales que allí se encuentran, comprometiéndose a cubrir el costo de alimento que ellos conlleven.

Hasta el momento son más de 40 los animales que fueron apadrinados entre 94 que hay en el refugio, por lo que si más vecinos desean acercarse serán recibidos por el personal del lugar o voluntariados de la organización.

También informamos que en caso de querer colaborar con alimento, para mayor transparencia Provida enviará los datos bancarios de Casa Abineme S.A con quien tiene un acuerdo para hacer la transferencia directamente a la empresa.

Desde ya, se agradece el compromiso de todos los que se han acercado y están colaborando de una u otra manera.