Luis Juez dejó el Pro y formó un monobloque que será interbloque con La Libertad Avanza

El cordobés formalizó su salida del bloque amarillo, que queda solamente con tres integrantes. El oficialismo tendrá así 21 legisladores.

El mismo día en que renovó críticas hacia la vicepresidenta Victoria Villlaruel, el senador cordobés Luis Juez confirmó la conformación de un monobloque que será parte de un interbloque con La Libertad Avanza. Así, el oficialismo pasará a 21 legisladores.

Este miércoles, día en que asumieron formalmente los nuevos legisladores, Juez visitó pasado el mediodía el despacho de Patricia Bullrich, ubicado en el primer piso de la Cámara alta. Horas después se conoció su decisión de abandonar el Frente Pro.

Con la salida del cordobés, el bloque amarillo queda solamente con tres integrantes: Martín Goerling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina. Juez ya había pegado el portazo de la presidencia de este bloque en enero de este año.

En aquel momento, además de contar diferencias con Mauricio Macri, confesó en una entrevista que le “encantaría” ser el candidato a gobernador de Javier Milei en 2027. “La primera vez que hablamos, en marzo del año pasado (2024), comiendo en Olivos, yo le dije: ‘Cuando vos vayas por tu reelección el 10 de diciembre del 2027 yo voy a terminar mi mandato de senador y voy a trabajar con un honor increíble para tu reelección’”, reveló.

“El candidato de Milei, no sé si de una coalición o de un espacio más amplio, no sé, pero de Milei. Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo ‘mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez’”, agregó meses atrás en declaraciones públicas.

El nuevo monobloque llevará el nombre del Frente Cívico, partido que lidera en su provincia y que fue aliado de LLA en las elecciones. Precisamente, el senador explicó que el movimiento se corresponde con esa alianza.