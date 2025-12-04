PortadaSociedad

La última superluna del 2025 será la más “extrema” hasta 2042

Mientras en el hemisferio sur la Luna se verá especialmente baja, grande y con tonos dorados, en el hemisferio norte aparecerá inusualmente alta por el ciclo del standstill lunar mayor.

La última Luna llena de 2025 está por iluminar el cielo y ya genera expectativa. Conocida como Luna Fría, marcará un cierre destacado para el calendario astronómico del año.

Según el portal Star Walk, la Luna alcanzará su fase llena el 4 de diciembre a las 23:14 GMT. Además, este será el cierre del ciclo de superlunas de 2025 y la más “extrema” hasta 2042.

Esta Luna llena coincidirá con una posición lunar inusual denominada standstill lunar mayor, un fenómeno que ocurre cada 18,6 años, cuando la órbita de la Luna alcanza sus posiciones más extremas de altura en el cielo. En la Argentina, esto hará que el satélite natural se vea particularmente bajo en el horizonte, mientras que en el hemisferio norte aparecerá excepcionalmente alto.

¿Cuándo y cómo se verá desde la Argentina?

En el país, el disco lunar lucirá completamente iluminado entre el 3 y el 5 de diciembre, un período ideal para su observación, ya que la Luna saldrá al atardecer y permanecerá visible hasta la mañana siguiente.

  • Altura en el cielo: en el hemisferio sur, la Luna se verá baja en el horizonte, lo que sumado a la ilusión óptica hará que luzca más grande de lo habitual.
  • Color: los observadores podrán disfrutar de tonos dorados o rojizos, perfectos para fotografías y vistas panorámicas.
  • Tamaño aparente: la combinación de la posición baja y el fenómeno de superluna hará que el satélite se perciba más grande y espectacular que una Luna llena común.

En contraste, en el hemisferio norte, la Luna se elevará más en el cielo durante la noche y ofrecerá una visualización prolongada y diferente, gracias al mismo ciclo del standstill lunar mayor.

