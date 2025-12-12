Política EconomiaPortada

La inflación de noviembre fue de 2,5% y llegó al 27,9% en lo que va del año

Lo confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en los primeros once meses del año, según anunció el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,5% en noviembre de 2025 respecto al mes anterior, una nueva aceleración del índice que se ubica por encima del 2,3% registrado en octubre. De esta forma, la inflación acumulada en once meses alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%.

EN DESARROLLO

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Reforma laboral: Javier Milei firmó el proyecto y el Gobierno lo enviará al Congreso

Mar del PlataPortadaSociedad

No quiso hacer el test de alcoholemia porque el auto estaba estacionado: lo absolvieron

PortadaSociedad

Grabó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en la ruta y le inhabilitaron la licencia

InternacionalesPortada

María Corina Machado dio una conferencia de prensa en Oslo: “Estoy muy esperanzada”

Política EconomiaPortada

Congreso 2025: 11 leyes sancionadas, el nivel más bajo en diez años

Política EconomiaPortada

Luis Juez dejó el Pro y formó un monobloque que será interbloque con La Libertad Avanza

Política EconomiaPortada

Adorni confirmó que la reforma laboral no incluye modificaciones en materia sindical

PortadaSociedad

El Gobierno ofrece una recompensa por los jubilados desaparecidos en Chubut

Política EconomiaPortada

Propiedad privada, reducción del gasto público y reforma educativa: presentaron el informe del Consejo de Mayo

PortadaSociedad

Alerta por la nueva variante K de la gripe: así es el brote que anticipa el invierno 2026

PortadaSociedad

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte del territorio bonaerense

InternacionalesPortada

Nueva amenaza de Trump a Maduro: “Tiene los días contados”

Mostrar más