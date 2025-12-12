La inflación de noviembre fue de 2,5% y llegó al 27,9% en lo que va del año

Lo confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en los primeros once meses del año, según anunció el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,5% en noviembre de 2025 respecto al mes anterior, una nueva aceleración del índice que se ubica por encima del 2,3% registrado en octubre. De esta forma, la inflación acumulada en once meses alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%.

EN DESARROLLO