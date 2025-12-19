El PJ Bonaerense fijó la fecha para las elecciones de autoridades

Las elecciones de renovación de autoridades serán el 15 de marzo de 2026. Hay principio de acuerdo para la unidad.

El Consejo Provincial del PJ Bonaerense definió este viernes convocar a elecciones de renovación de autoridades para el 15 de marzo de 2026.

De la reunión del partido, que encabezó el titular Máximo Kirchner en Malvinas Argentinas, participó también el cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes partidarias.

Tras el tratamiento de los asuntos del orden del día, Jerónimo hizo una exposición sobre la situación de los trabajadores en el contexto del intento de reforma laboral por parte del gobierno de Javier Milei.

La CGT viene envalentonada porque, después de la masiva movilización del jueves último, el oficialismo dio a conocer que el tratamiento de la reforma laboral en el recinto del Senado pasará para el 10 de febrero.

En efecto, la central salió a atribuirse esa demora a la presión ejercida en las calles. “Las masivas movilizaciones pusieron de manifiesto el rechazo contundente hacia esa iniciativa de parte de las y los trabajadores argentinos”, expresó este jueves la CGT.

En lo partidario, el PJ resolvió que, en caso de acordar una lista de unidad, la fecha del 15 de marzo será solo a los fines de cumplir con el trámite. El sector del gobernador Axel Kicillof, enrolado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), también está de acuerdo con evitar la división.

La reunión del PJ incluyó además un homenaje al fallecido intendente Juan José Mussi, cuyo deceso tuvo lugar el 24 de noviembre último.