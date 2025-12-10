PortadaSociedad

El Gobierno ofrece una recompensa por los jubilados desaparecidos en Chubut

El Gobierno fijó un monto de retribución para quien ofrezca datos que ayuden a localizar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa millonaria para quienes brinden datos que ayuden a localizar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, los jubilados desaparecidos desde mediados de octubre en la provincia de Chubut. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial.

La medida llega como respuesta a una solicitud de la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia en el marco de la causa por averiguación de paradero.

A raíz de la solicitud, el Ministerio de Seguridad definió otorgar una recompensa a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos investigados, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja de jubilados.

Según lo dispuesto por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, la recompensa será de 5 millones de pesos por cada uno. Asimismo, se garantizó la confidencialidad de la identidad de las personas que colaboren.

El pago de la recompensa será realizado en la sede del Ministerio de Seguridad o en el lugar que designe Monteoliva, “previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”, indicaron.

 

A su vez, se ordenó a las Fuerzas Federales exhibir los afiches correspondientes con los datos de los jubilados, como parte del operativo para dar visibilidad al caso.

Quienes cuenten con información deben comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134, dependiente del Programa Nacional de Recompensas, la cual ya se encuentra habilitada.

 

Cronología de la desaparición de los jubilados en Chubut

Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder fueron vistos por última vez el 11 de octubre, cuando salieron del domicilio del hombre, ubicado en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ambos jubilados se trasladaban a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones.

Conforme a lo determinado en la investigación, la última conexión móvil de sus teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el cual se desconocen el paradero de ambos.

Luego de varios días de búsqueda, el 17 de octubre se halló la mencionada camioneta a seis kilómetros de la costa, en una zona ubicada a 15 kilómetros de la Ruta Nº3, la cual es conocida como “Zanjon de Visser”. El vehículo estaba cerrado, sin ocupantes y con los elementos personales de tanto de Morales como de Kreder en su interior.

Los investigadores contemplan tres hipótesis posibles: ausencia voluntaria de los jubilados, ausencia y desaparición a partir de un evento accidental, y desaparición a partir de resultar ser posibles víctimas de un hecho delictual, según detalla la Resolución 1373/2025.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Propiedad privada, reducción del gasto público y reforma educativa: presentaron el informe del Consejo de Mayo

PortadaSociedad

Alerta por la nueva variante K de la gripe: así es el brote que anticipa el invierno 2026

PortadaSociedad

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte del territorio bonaerense

InternacionalesPortada

Nueva amenaza de Trump a Maduro: “Tiene los días contados”

Política EconomiaPortada

El Gobierno anunció una nueva baja en las retenciones para el campo

PortadaSociedad

Horror: un hombre mató a su hijo de 4 años de un tiro en la cabeza y se suicidó

PortadaSociedad

La oscura historia detrás del hombre que mató a su hijito de 4 años: denuncias cruzadas y orden de alejamiento

Mar del PlataPortada

Mar del Plata: Jefe de la Policía Federal se defendió a los tiros de dos motochorros

PortadaTordillo

ASUMIERON LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL HCD DE TORDILLO

DestacadoPolítica EconomiaPortadaSociedad

Marinucci reforzó controles y Transporte fiscalizó más de 7.000 vehículos durante el fin de semana largo en las rutas bonaerenses

Política EconomiaPortada

PILA SE TIÑE DE AZUL Y ES UN NUEVO HECHO HISTÓRICO EN LA PROVINCIA

Política EconomiaPortada

Las ventas minoristas pyme descendieron 4,1% interanual en noviembre

Mostrar más