El Gobierno ofrece una recompensa por los jubilados desaparecidos en Chubut

El Gobierno fijó un monto de retribución para quien ofrezca datos que ayuden a localizar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa millonaria para quienes brinden datos que ayuden a localizar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, los jubilados desaparecidos desde mediados de octubre en la provincia de Chubut. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial.

La medida llega como respuesta a una solicitud de la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia en el marco de la causa por averiguación de paradero.

A raíz de la solicitud, el Ministerio de Seguridad definió otorgar una recompensa a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos investigados, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja de jubilados.

Según lo dispuesto por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, la recompensa será de 5 millones de pesos por cada uno. Asimismo, se garantizó la confidencialidad de la identidad de las personas que colaboren.

El pago de la recompensa será realizado en la sede del Ministerio de Seguridad o en el lugar que designe Monteoliva, “previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”, indicaron.

A su vez, se ordenó a las Fuerzas Federales exhibir los afiches correspondientes con los datos de los jubilados, como parte del operativo para dar visibilidad al caso.

Quienes cuenten con información deben comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134, dependiente del Programa Nacional de Recompensas, la cual ya se encuentra habilitada.

Cronología de la desaparición de los jubilados en Chubut

Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder fueron vistos por última vez el 11 de octubre, cuando salieron del domicilio del hombre, ubicado en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ambos jubilados se trasladaban a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones.

Conforme a lo determinado en la investigación, la última conexión móvil de sus teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el cual se desconocen el paradero de ambos.

Luego de varios días de búsqueda, el 17 de octubre se halló la mencionada camioneta a seis kilómetros de la costa, en una zona ubicada a 15 kilómetros de la Ruta Nº3, la cual es conocida como “Zanjon de Visser”. El vehículo estaba cerrado, sin ocupantes y con los elementos personales de tanto de Morales como de Kreder en su interior.

Los investigadores contemplan tres hipótesis posibles: ausencia voluntaria de los jubilados, ausencia y desaparición a partir de un evento accidental, y desaparición a partir de resultar ser posibles víctimas de un hecho delictual, según detalla la Resolución 1373/2025.