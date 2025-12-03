“DÍA DEL MÉDICO”: ¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 3 DE DICIEMBRE?

Se conmemora a Carlos Finlay, quien con su espíritu pionero e innovador buscó soluciones para mejorar la vida de las personas.

El 3 de diciembre se festeja el Día Nacional del Médico y el Día Panamericano del Médico, establecido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en honor al doctor Carlos Finlay Barrés, quien nació en Cuba el 3 de diciembre de 1833 y tuvo una gran importancia en la medicina a lo largo de su vida.

Este profesional de la salud dedicó años a buscar la causa de la fiebre amarilla, y en 1881 afirmó que la enfermedad era transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que en la actualidad transmite los virus que producen Zika, Dengue y Chikunguya. Un descubrimiento que permitió salvar millones de vidas

En nuestro país, el Colegio Médico de Córdoba se adhirió a la conmemoración en 1956, tras el aval de la Confederación Médica Argentina y el Gobierno Nacional de la República Argentina oficializó la fecha de la conmemoración por decreto.

El territorio argentino es uno de los países con mayor cantidad de médicos por habitante, esto surge del último estudio de demografía médica del Ministerio de Salud de la Nación en diciembre de 2015, con más de 216.000 médicos matriculados.

Hasta hace poco tiempo, las especialidades con más médicos eran clínica médica, cirugía general, pediatría, obstetricia, ginecología y neonatología. Según el Análisis de la distribución geográfica de médicos especialistas en la República Argentina, realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, financiado por el Ministerio de Salud de la Nación, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), en la actualidad, hay más especialistas en anestesia, oftalmología y dermatología que en otras disciplinas, mientras de epidemiología, genética médica, terapistas y toxicología son las áreas con menor cantidad de médicos.