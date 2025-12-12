Política EconomiaPortada

Cristina Kirchner cuestionó la inflación de noviembre: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”

La ex presidente reapareció con un nuevo posteo contra Milei.

La expresidenta Cristina Kirchner reapareció con un mensaje en redes sociales en el que criticó con dureza la política económica del gobierno de Javier Milei, tras conocerse la inflación de noviembre informada por el INDEC.

“Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%”, comenzó su posteo publicado en la red social X, en el que enumeró una serie de medidas del actual gobierno y puso en duda la sostenibilidad del rumbo económico.

La exmandataria sostuvo que la baja en el índice se da “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias”, y mencionó también un “nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más”, “la ayuda de Trump” y al ministro Luis “Toto” Caputo “tomando más deuda en dólares”.

https://x.com/CFKArgentina/status/1999434103087677933

“¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, se preguntó la ex mandataria, quien desde hace varios meses no realizaba publicaciones políticas extensas en sus redes.

Además, comparó el dato de inflación actual con el que se registraba en noviembre de 2015, durante el final de su tercer mandato presidencial: “La inflación que ellos decían que había… era más baja que la de Milei… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”.

La publicación también incluyó una crítica a dirigentes de la oposición de aquel entonces, acompañada por una foto a la que alude irónicamente: “Los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre)”.

La exvicepresidenta reivindicó logros de su gestión, como “los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina”, el plan Conectar Igualdad, el acceso a medicamentos y pensiones, y el desarrollo satelital, entre otros. “Para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…”, concluyó.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

DestacadoDoloresPortadaSociedad

ENTRE EL RÍO Y EL OCÉANO: VIAJE POR LOS CAMINOS RURALES Y COSTEROS DE BUENOS AIRES 

EspectaculosPortada

Las 10 mejores películas de 2025, según la revista Time

Política EconomiaPortada

La inflación de noviembre fue de 2,5% y llegó al 27,9% en lo que va del año

Política EconomiaPortada

Reforma laboral: Javier Milei firmó el proyecto y el Gobierno lo enviará al Congreso

Mar del PlataPortadaSociedad

No quiso hacer el test de alcoholemia porque el auto estaba estacionado: lo absolvieron

PortadaSociedad

Grabó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en la ruta y le inhabilitaron la licencia

InternacionalesPortada

María Corina Machado dio una conferencia de prensa en Oslo: “Estoy muy esperanzada”

Política EconomiaPortada

Congreso 2025: 11 leyes sancionadas, el nivel más bajo en diez años

Política EconomiaPortada

Luis Juez dejó el Pro y formó un monobloque que será interbloque con La Libertad Avanza

Política EconomiaPortada

Adorni confirmó que la reforma laboral no incluye modificaciones en materia sindical

PortadaSociedad

El Gobierno ofrece una recompensa por los jubilados desaparecidos en Chubut

Política EconomiaPortada

Propiedad privada, reducción del gasto público y reforma educativa: presentaron el informe del Consejo de Mayo

Mostrar más