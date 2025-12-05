Cómo quedó conformada la nueva Cámara de Diputados, que tendrá a LLA como primera minoría

El oficialismo arranca con una bancada de 95 miembros, mientras que Unión por la Patria queda en 93. Nuevos interbloques que se igualan en cantidad de integrantes. Todos los nombres.

Bloque por bloque

LA LIBERTAD AVANZA (95)

Ajmechet, Sabrina

Almena, Carlos

Almirón, Lisandro

Andreussi, Bárbara Vanesa

Ansaloni, Pablo

Arabia, Damián

Avico, Belén

Basualdo, Atilio

Becerra, Mónica

Benedit, Beltrán

Benegas Lynch, Bertie

Bonacci, Rocío

Bongiovanni, Alejandro

Bornoroni, Gabriel

Brizuela, Adrián

Campero, Mariano

Carrancio, Alejandro

Castelnuovo, Giselle

Chiconi, Abel

Correa Llano, Facundo

Diez, Romina

Emma, Nicolás

Ferreyra, Alida

Fargosi, Alejandro

Fligliuolo, Sergio “Tronco”

Flores, María Gabriela

Frías, Maira

Gallardo, Virginia

García, Álvaro

García, Carlos

Giudici, Silvana

Goitía, Mercedes del Rosario

Gonzáles, Alfredo

González Estevarena, María

Gruber, Maura Ester

Guzmán, Jairo

Hartfield, Diego

Holzman, Patricia

Huesen, Gerardo

Humenuk, Gladys

Ibáñez, María Cecilia

Laumann, Andrés

Lemoine, Lilia

Leone, Andrés

Llano, Mercedes

Lluch, Enrique

Longo, Johanna

Macyszyn, Lorena

Martínez, Álvaro

Mayoraz, Nicolás

Menem, Martín

Metral, María Julieta

Molinuevo, María Soledad

Mondaca, Soledad

Montenegro, Guillermo

Montenegro, Juan Pablo

Morchio, Francisco

Moreno Ovalle, Julio

Muñoz, Gabriela

Niveyro, Miriam

Ojeda, Joaquín

Bruno, Eliana Lorena

Pareja, Sebastián

Patiño Brizuela, Marcos

Pauli, Santiago

Pellegrini, Agustín Andrés

Pelli, Federico

Peluc, José

Petri, Luis

Petrovic, Lorena

Picat, Luis Albino

Ponce, María Celeste

Quintar, Manuel

Ravera, Valentina Loana

Razzini, Verónica

Ravier, Adrián

Reichardt, Karen

Riesco, Gastón

Roca, Gonzalo

Rodríguez, Luis

Rodríguez Machado, Laura

Santillán Juárez Brahim, Juliana

Santurio, Santiago

Soldano, Laura

Tomassoni, Yamile Vanesa

Torres, Rubén Darío

Tortoriello, Aníbal

Tournier, José Federico

Treffinger, César

Urien, Hernán

Vásquez, Patricia

Vera, Andrea

Villaverde, Lorena

Visconti, Gino

Zapata, Carlos Raúl

FUERZA PATRIA (93)

Aguirre, Hilda

Alí, Ernesto “Pipi”

Andino, Cristian

Araujo Hernández, Jorge Neri

Andrade, Javier

Aveiro, Martín

Barbur, Marcelo

Basterra, Luis Eugenio

Bordet, Gustavo

Borgatta, Alejandrina Belén

Cafiero, Santiago

Campitelli, Celia

Campo, Julieta

Cámpora, Lucía

Carignano, Florencia

Casas, Sergio Guillermo

Castagneto, Carlos Daniel

Chica, Jorge

Cisneros, Carlos

Daives, Ricardo

De la Rosa, María Graciela

Díaz, Fernanda

Dolce, Sergio

Estévez, Gabriela Beatriz

Félix, Emir

Ferrán, Abelardo

Freites, Andrea

Galmarini, Sebastián

García, María Teresa

Giuliano, Diego A.

Glinski, José

Gómez, José

Grabois, Juan

Gutiérrez, Ramiro

Hadad, Raúl “Rulo”

Hagman, Itai

Ianni, Ana María

Kirchner, Máximo Carlos

Leiva, Aldo

López, Jimena

López Pasquali, Cecilia

Luque, Juan Pablo

Mango, Marcelo

Manrique, Mario

Marclay, Marianela

Marín, Varinia Lis

Marino, Juan

Martínez, Germán Pedro

Michel, Guillermo

Miño, Fernanda

Molle, Matías

Molina, Juan Carlos

Monzón, Roxana

Moreau, Cecilia

Moyano (h), Hugo

Mukdise, Jorge

Neder, Estela Mary

Osuna, Blanca Inés

Olmos, Kelly

Palazzo, Sergio

Palladino, Claudia

Parola, María Graciela

Pedrali, Gabriela

Penacca, Paula Andrea

Pietragalla, Horacio

Pokoik, Lorena

Potenza, Luciana

Propato, Agustina

Rauschenberger, Ariel

Roberto, Santiago

Rossi, Agustín

Salzmann, Marina

Lanesán Sancho, Moira

Sand, Nancy

Serquis, Adriana Cristina

Selva, Sabrina

Siley, Vanesa

Snopek, Guillermo

Strada, Julia

Taiana, Jorge

Tailhade, Rodolfo

Tepp, Caren

Tita, Paulo

Todero, Pablo

Tolosa Paz, Victoria

Trotta, Nicolás

Valdés, Eduardo Félix

Velázquez, María Elena

Volnovich, Luana

Yasky, Hugo

Yedlin, Pablo Raúl

Zaracho, Natalia

Zulli, Christian Alejandro

INTERBLOQUE UNIDOS (22)

PROVINCIAS UNIDAS (18)

Arrieta, Lourdes

Ávila, Jorge “Loma”

Basualdo, Carolina del Valle

Brügge, Juan Fernando

Capozzi, Sergio

Coletta, Mariela

Farías, Pablo Gustavo

Juliano, Pablo

García Aresca, Ignacio

Gutiérrez, Carlos

Lousteau, Martín

Núñez, José

Paulón, Esteban

Rizzotti, Jorge

Scaglia, Gisela

Schiaretti, Juan

Torres, Alejandra

Zigarán, María Inés

ENCUENTRO FEDERAL (2)

Massot, Nicolás

Pichetto, Miguel Ángel

COALICION CIVICA (2)

Ferraro, Maximiliano

Frade, Mónica

INTERBLOQUE SIN DENOMINACIÓN (22)

PRO (12)

Ardohain, Martín

Bianchetti, Emmanuel

De Andreis, Fernando

De Sensi, Florencia

Fernández Molero, Daiana

Finocchiaro, Alejandro

Fregonese, Alicia

Giampieri, Antonela

González, Álvaro

Ritondo, Cristian

Sánchez Wrba, Javier

Yeza, Martín

UNIÓN CÍVICA RADICAL (6)

Agüero, Guillermo

Cipolini, Gerardo

González, Diógenes

Nieri, Lisandro

Schneider, Darío

Verasay, Pamela

MID (2)

Falcone, Eduardo

Zago, Oscar

ADELANTE BUENOS AIRES (1)

Banfi, Karina

POR SANTA CRUZ (1)

Garrido, José Luis

INNOVACIÓN FEDERAL (7)

Arrúa, Alberto

Biella, Bernardo

Herrera Ahuad, Oscar

Outes, Pablo

Ruíz, Yamila

Vancsik, Daniel

Vega, Yolanda

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD (4)

Bregman, Myriam

Del Caño, Nicolás

Del Plá, Romina

Pitrola, Néstor

COHERENCIA (3)

Álvarez, Claudio

González, Gerardo Gustavo

Pagano, Marcela Marina

INDEPENDENCIA (3)

Fernández de Mansilla, Elia

Medina, Gladys

Noguera, Javier

ELIJO CATAMARCA (3)

Ávila, Fernanda

Monguillot, Fernando

Nóblega, Sebastián

PRODUCCION Y TRABAJO (2)

Jaime Quiroga, Carlos

Picón Martínez, Nancy Viviana

LA NEUQUINIDAD (1)

Maureira, Karina

DEFENDAMOS CÓRDOBA (1)

De la Sota, Natalia

PJ San Luis (1)

Fernández, Jorge “Gato”