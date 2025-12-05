Cómo quedó conformada la nueva Cámara de Diputados, que tendrá a LLA como primera minoría

El oficialismo arranca con una bancada de 95 miembros, mientras que Unión por la Patria queda en 93. Nuevos interbloques que se igualan en cantidad de integrantes. Todos los nombres.
Bloque por bloque
LA LIBERTAD AVANZA (95)
Ajmechet, Sabrina
Almena, Carlos
Almirón, Lisandro
Andreussi, Bárbara Vanesa
Ansaloni, Pablo
Arabia, Damián
Avico, Belén
Basualdo, Atilio
Becerra, Mónica
Benedit, Beltrán
Benegas Lynch, Bertie
Bonacci, Rocío
Bongiovanni, Alejandro
Bornoroni, Gabriel
Brizuela, Adrián
Campero, Mariano
Carrancio, Alejandro
Castelnuovo, Giselle
Chiconi, Abel
Correa Llano, Facundo
Diez, Romina
Emma, Nicolás
Ferreyra, Alida
Fargosi, Alejandro
Fligliuolo, Sergio “Tronco”
Flores, María Gabriela
Frías, Maira
Gallardo, Virginia
García, Álvaro
García, Carlos
Giudici, Silvana
Goitía, Mercedes del Rosario
Gonzáles, Alfredo
González Estevarena, María
Gruber, Maura Ester
Guzmán, Jairo
Hartfield, Diego
Holzman, Patricia
Huesen, Gerardo
Humenuk, Gladys
Ibáñez, María Cecilia
Laumann, Andrés
Lemoine, Lilia
Leone, Andrés
Llano, Mercedes
Lluch, Enrique
Longo, Johanna
Macyszyn, Lorena
Martínez, Álvaro
Mayoraz, Nicolás
Menem, Martín
Metral, María Julieta
Molinuevo, María Soledad
Mondaca, Soledad
Montenegro, Guillermo
Montenegro, Juan Pablo
Morchio, Francisco
Moreno Ovalle, Julio
Muñoz, Gabriela
Niveyro, Miriam
Ojeda, Joaquín
Bruno, Eliana Lorena
Pareja, Sebastián
Patiño Brizuela, Marcos
Pauli, Santiago
Pellegrini, Agustín Andrés
Pelli, Federico
Peluc, José
Petri, Luis
Petrovic, Lorena
Picat, Luis Albino
Ponce, María Celeste
Quintar, Manuel
Ravera, Valentina Loana
Razzini, Verónica
Ravier, Adrián
Reichardt, Karen
Riesco, Gastón
Roca, Gonzalo
Rodríguez, Luis
Rodríguez Machado, Laura
Santillán Juárez Brahim, Juliana
Santurio, Santiago
Soldano, Laura
Tomassoni, Yamile Vanesa
Torres, Rubén Darío
Tortoriello, Aníbal
Tournier, José Federico
Treffinger, César
Urien, Hernán
Vásquez, Patricia
Vera, Andrea
Villaverde, Lorena
Visconti, Gino
Zapata, Carlos Raúl
FUERZA PATRIA (93)
Aguirre, Hilda
Alí, Ernesto “Pipi”
Andino, Cristian
Araujo Hernández, Jorge Neri
Andrade, Javier
Aveiro, Martín
Barbur, Marcelo
Basterra, Luis Eugenio
Bordet, Gustavo
Borgatta, Alejandrina Belén
Cafiero, Santiago
Campitelli, Celia
Campo, Julieta
Cámpora, Lucía
Carignano, Florencia
Casas, Sergio Guillermo
Castagneto, Carlos Daniel
Chica, Jorge
Cisneros, Carlos
Daives, Ricardo
De la Rosa, María Graciela
Díaz, Fernanda
Dolce, Sergio
Estévez, Gabriela Beatriz
Félix, Emir
Ferrán, Abelardo
Freites, Andrea
Galmarini, Sebastián
García, María Teresa
Giuliano, Diego A.
Glinski, José
Gómez, José
Grabois, Juan
Gutiérrez, Ramiro
Hadad, Raúl “Rulo”
Hagman, Itai
Ianni, Ana María
Kirchner, Máximo Carlos
Leiva, Aldo
López, Jimena
López Pasquali, Cecilia
Luque, Juan Pablo
Mango, Marcelo
Manrique, Mario
Marclay, Marianela
Marín, Varinia Lis
Marino, Juan
Martínez, Germán Pedro
Michel, Guillermo
Miño, Fernanda
Molle, Matías
Molina, Juan Carlos
Monzón, Roxana
Moreau, Cecilia
Moyano (h), Hugo
Mukdise, Jorge
Neder, Estela Mary
Osuna, Blanca Inés
Olmos, Kelly
Palazzo, Sergio
Palladino, Claudia
Parola, María Graciela
Pedrali, Gabriela
Penacca, Paula Andrea
Pietragalla, Horacio
Pokoik, Lorena
Potenza, Luciana
Propato, Agustina
Rauschenberger, Ariel
Roberto, Santiago
Rossi, Agustín
Salzmann, Marina
Lanesán Sancho, Moira
Sand, Nancy
Serquis, Adriana Cristina
Selva, Sabrina
Siley, Vanesa
Snopek, Guillermo
Strada, Julia
Taiana, Jorge
Tailhade, Rodolfo
Tepp, Caren
Tita, Paulo
Todero, Pablo
Tolosa Paz, Victoria
Trotta, Nicolás
Valdés, Eduardo Félix
Velázquez, María Elena
Volnovich, Luana
Yasky, Hugo
Yedlin, Pablo Raúl
Zaracho, Natalia
Zulli, Christian Alejandro
INTERBLOQUE UNIDOS (22)
PROVINCIAS UNIDAS (18)
Arrieta, Lourdes
Ávila, Jorge “Loma”
Basualdo, Carolina del Valle
Brügge, Juan Fernando
Capozzi, Sergio
Coletta, Mariela
Farías, Pablo Gustavo
Juliano, Pablo
García Aresca, Ignacio
Gutiérrez, Carlos
Lousteau, Martín
Núñez, José
Paulón, Esteban
Rizzotti, Jorge
Scaglia, Gisela
Schiaretti, Juan
Torres, Alejandra
Zigarán, María Inés
ENCUENTRO FEDERAL (2)
Massot, Nicolás
Pichetto, Miguel Ángel
COALICION CIVICA (2)
Ferraro, Maximiliano
Frade, Mónica
INTERBLOQUE SIN DENOMINACIÓN (22)
PRO (12)
Ardohain, Martín
Bianchetti, Emmanuel
De Andreis, Fernando
De Sensi, Florencia
Fernández Molero, Daiana
Finocchiaro, Alejandro
Fregonese, Alicia
Giampieri, Antonela
González, Álvaro
Ritondo, Cristian
Sánchez Wrba, Javier
Yeza, Martín
UNIÓN CÍVICA RADICAL (6)
Agüero, Guillermo
Cipolini, Gerardo
González, Diógenes
Nieri, Lisandro
Schneider, Darío
Verasay, Pamela
MID (2)
Falcone, Eduardo
Zago, Oscar
ADELANTE BUENOS AIRES (1)
Banfi, Karina
POR SANTA CRUZ (1)
Garrido, José Luis
INNOVACIÓN FEDERAL (7)
Arrúa, Alberto
Biella, Bernardo
Herrera Ahuad, Oscar
Outes, Pablo
Ruíz, Yamila
Vancsik, Daniel
Vega, Yolanda
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD (4)
Bregman, Myriam
Del Caño, Nicolás
Del Plá, Romina
Pitrola, Néstor
COHERENCIA (3)
Álvarez, Claudio
González, Gerardo Gustavo
Pagano, Marcela Marina
INDEPENDENCIA (3)
Fernández de Mansilla, Elia
Medina, Gladys
Noguera, Javier
ELIJO CATAMARCA (3)
Ávila, Fernanda
Monguillot, Fernando
Nóblega, Sebastián
PRODUCCION Y TRABAJO (2)
Jaime Quiroga, Carlos
Picón Martínez, Nancy Viviana
LA NEUQUINIDAD (1)
Maureira, Karina
DEFENDAMOS CÓRDOBA (1)
De la Sota, Natalia
PJ San Luis (1)
Fernández, Jorge “Gato”