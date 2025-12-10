PortadaSociedad

Alerta por la nueva variante K de la gripe: así es el brote que anticipa el invierno 2026

La nueva cepa H3N2 adelantó la temporada gripal, multiplicó contagios en Europa, EE.UU. y Japón.

Un brote inusual y acelerado encendió alarmas globales: la variante K del virus A(H3N2) desbordó hospitales, elevó la demanda pediátrica y golpea a los países del norte con una intensidad que no se veía hace años.

Un invierno anticipado que puso en jaque a los sistemas de salud
La temporada de gripe del hemisferio norte comenzó mucho antes de lo previsto y con una fuerza excepcional. La variante K, un subtipo del virus A(H3N2), adelantó la circulación gripal entre tres y seis semanas, generando un aumento abrupto de contagios y saturación hospitalaria en Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón.

En numerosos hospitales se multiplicaron las guardias colapsadas, especialmente por el crecimiento de casos en niños pequeños y adultos mayores, los grupos más vulnerables. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que este adelantamiento es inusual y que el volumen de contagios supera ampliamente los registros del año anterior

España es uno de los países más afectados: el Instituto de Salud Carlos III reportó una tasa de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, casi diez veces más que en el mismo período de 2024. En Cataluña, la incidencia se duplicó en apenas una semana, con hospitales como el del Mar atendiendo más de 200 urgencias simultáneas. Alemania, Francia, Italia y Reino Unido atraviesan escenarios similares.

En Estados Unidos, los CDC indicaron que la variante K ya se volvió dominante y que el brote podría extenderse hasta la primavera, lo que prolongaría la presión sobre el sistema de salud.

Qué diferencia a la variante K y cuáles son sus síntomas más frecuentes
La variante K pertenece al subclado K del A(H3N2) y presenta mutaciones en la proteína hemaglutinina, lo que le permite evadir parte de la inmunidad generada por las vacunas actuales.

Australia ya había anticipado este comportamiento: durante su verano, registró más de 400.000 casos confirmados, un récord para la región.

En cuanto a los síntomas, la fiebre alta es uno de los signos más característicos, con temperaturas que superan los 38 grados y aparecen de forma brusca. También son comunes los escalofríos intensos, la tos persistente y los dolores musculares. En niños, se observan cuadros con dolor de oído, congestión marcada y una notable disminución de la actividad.

