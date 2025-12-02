PortadaSociedad

Alerta por casos de coqueluche: 7 niños fallecidos en el año

Así se indicó en el Boletín Epidemiológico Nacional. Hay un total de 5.110 casos sospechosos.

Los casos de coqueluche continúan en aumento y en lo que va del año se registró el fallecimiento de siete niños menores de dos años, según se informó en el último Boletín Epidemiológico Nacional.

El aumento de casos de esta enfermedad, también conocida como tos convulsa, se dio en 20 jurisdicciones del país, “pero con predominancia en las regiones Centro (a expensas de la Provincia de Buenos Aires principalmente) y Sur (relacionados con el brote de Tierra del Fuego)”.

“En lo que va de 2025 se confirmaron 688 casos de un total de 5.110 sospechosos con una incidencia acumulada de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento supera las cifras registradas en el mismo período desde 2020 y se sitúa por encima de los registros de 2023, año en el que la provincia de Salta notificó el mayor número de casos”, expresó el escrito difundido por el Ministerio de Salud.

En el mismo, se indicó además: “Con relación a los fallecimientos, entre las SE (semanas) 1 y 46 de 2025 se notificaron 7 fallecimientos en casos confirmados con detección de Bordetella pertussis: 4 en menores de 6 meses, 1 en el grupo de 6 a 11 meses y 2 en el grupo de 12 a 23 meses. Para el año en curso la tasa de letalidad es de 1,2%. Ninguno de los 4 casos en edad de vacunación registra dosis en NOMIVAC, mientras que los otros 3 casos corresponden a menores de 2 meses y tampoco se registra vacunación materna”.

La cartera sanitaria indicó que “teniendo en cuenta que la vacunación es la principal medida de prevención y protección, estos datos reflejan la necesidad de mejorar las coberturas y reducir desigualdades entre jurisdicciones. Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas, con buen inicio de esquemas y refuerzos sostenidos y menor acumulación de susceptibles”.

“En contraste, Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas de intermedias a bajas, especialmente en los refuerzos de 5 y 11 años, donde se observan los valores más críticos. En embarazadas, la variabilidad también es amplia, con coberturas óptimas en algunas provincias y subóptimas en otras”. expresó.

