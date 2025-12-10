Adorni confirmó que la reforma laboral no incluye modificaciones en materia sindical

El jefe de Gabinete consideró que la CGT “se puede expresar como mejor les parezca” y aclaró que el proyecto quedará sujeto a cambios en el debate parlamentario.

A dos años de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó este miércoles una conferencia de prensa donde repasó logros de la gestión y respondió preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Consultado sobre el proyecto de reforma laboral y la reacción de la Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a una reunión del consejo directivo para este jueves y podría anunciar una movilización, el funcionario respondió: “Se pueden expresar como mejor les parezca”.

Todavía sin que se conozca el texto final de la iniciativa, aunque él aseguró tenerlo en su celular, Adorni confirmó que no se incluirán cambios en materia sindical, como la eliminación de la cuota solidaria. “Las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley; por lo tanto, en principio no habría modificaciones”, expresó.

“Los aportes obligatorios son obligatorios, pero no… en principio no va a haber modificaciones”, agregó.

“El proyecto de ley está terminado. Por supuesto que va a ir a debate, se aprobará y daremos vuelta la página porque dejaremos atrás el 50% de informalidad que hay en Argentina”, sostuvo el jefe de Gabinete.

Respecto del temario para sesiones extraordinarias y el tiempo previsto, Adorni dijo: “Vamos a ver si se puede estirar (el plazo) algunos días o si se retoma la actividad a mediados de enero. Pero no hay una definición sobre eso y tampoco depende de nosotros, sino estrictamente de los tiempos que te marca la técnica legislativa”.

Adorni destacó lo realizado en materia legislativa estos dos años

“Para que haya ley y orden en el país es fundamental que los delincuentes paguen por el daño cometido. Para ese paso se sancionó la Ley de Reiterancia, para terminar con la puerta giratoria. Y el otro paso será la reforma del Código Penal. También se sancionó la Ley Antimafia para desarticular bandas criminales. Un gran trabajo en conjunto”, expresó Adorni al repasar los dos años de la gestión de Milei.

En cuanto a iniciativas impulsadas por el PEN que se aprobaron, mencionó la Ley de Juicio en Ausencia que “permitirá juzgar a terroristas prófugos y avanzar en causas históricas como el atentado a la AMIA que lleva 30 años de impunidad”.

“Se derogó la Ley de Alquileres y como resultado aumentó la oferta y bajaron los precios. Por primera vez las facultades delegadas se usaron para reducir el peso del Estado y disminuir impuestos”, continuó.

El jefe de Gabinete ponderó que “para terminar con las trampas de siempre se implementó la Boleta Única de Papel a nivel nacional en las elecciones del 26 de octubre y los resultados fueron más que satisfactorios”.

“Convertir las medidas que hemos implementado en políticas de Estado que perduren más allá de nuestro Gobierno y es precisamente lo que buscamos: tallar en piedra con las medidas que se debatirán en sesiones extraordinarias. En primer lugar, aprobar un Presupuesto con regla fiscal y déficit cero, que esperamos sea el primero de una larga lista”, manifestó.

Y, sobre otro tema, añadió: “La Ley de inocencia fiscal para blindar al ciudadano de bien que ahorró y asegurarle la disponibilidad de formalizar ese ahorro sin que el fisco lo persiga”.