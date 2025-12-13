PortadaSociedad

13 de diciembre – Día de la Policía

Esta fecha conmemora a aquella en que en el año 1880, como consecuencia de la federalización del territorio cedido por la provincia para asiento de la capital de la Nación, se procedió, además del traslado a la nueva capital provincial a una amplia reestructuración institucional que se mantuvo por muchos años.

Se confunde muchas veces a esta fecha, con el nacimiento de la Policía Bonaerense, que fue el 24 de Diciembre de 1821, lo cierto es que la promulgación de la Ley del 13 de diciembre de 1880 marca el inicio de la era moderna institucional, con los entonces ‘Comisario de Ordenes, Meritorios y Partidas de Campaña´.

A todos los hombres y mujeres sin distinción de jerarquías, que cumplen con esfuerzo, riesgo y sacrificio la noble tarea de velar en forma permanente por la tranquilidad y el bienestar de la población, Feliz día!.

EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

