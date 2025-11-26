Whirlpool cerró de forma sorpresiva su planta de Pilar: despidieron a 220 trabajadores

La fábrica productora de electrodomésticos Whirlpool anunció esta mañana el sorpresivo cierre de su planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar y el consecuente despido de la totalidad de sus trabajadores.

La empresa de electrodomésticos Whirlpool cerró las puertas de su fábrica en la localidad bonaerense de Pilar y despidió a 300 trabajadores. Según informó la compañía, la decisión responde a una caída en las ventas por la crisis económica y por la apertura de importaciones.

La fábrica inaugurada en octubre de 2022 les comunicó la noticia a sus empleados esta mañana, sin previo aviso. Argumentaron su decisión en la baja en las ventas y el ingreso de las importaciones.

La noticia fue dada a conocer esta mañana por parte del director de la planta, inaugurada en octubre de 2022. Todos los empleados de la compañía -entre 250 y 300 personas- fueron reunidos en el comedor de la empresa y fueron comunicados acerca del inmediato cierre de la misma.

La información fue confirmada al programa radial Materia Prima (FM Plaza 92.1) por Ignacio Cabezas, trabajador de Whirlpool. “No nos dieron ningún previo aviso, nos acaban de desvincular a toda la empresa, incluido el personal de administración, recursos humanos. Cierran completamente y nos trajeron un transporte para el que se quiera ir”.

No obstante, el trabajador aseguró que “estamos todos en la playa de estacionamiento y no nos vamos a ir hasta que nos den una respuesta coherente”. Poco después de que la empresa anunciara la inesperada decisión se hicieron presentes en el lugar representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), sindicato que nuclea a los trabajadores de Whirlpool. “El gremio también está sorprendido por la noticia”, señaló Cabezas.

En cuanto a los argumentos vertidos por los directivos, “nos dijeron que bajaron muy de golpe las ventas y que ya no compite la marca dentro del mercado”, situación vinculada al ingreso de las importaciones. En este sentido, precisó que un lavarropas Whirlpool con capacidad para 7 kilos cuesta entre 800 y 1 millón de pesos, cuando “una marca china puede conseguirse a mitad de precio”.

Si bien esta situación derivó en una baja de la producción, teniendo en cuenta que “producíamos entre 500 y 600 lavarropas por día y ahora estábamos produciendo 400” y en consecuencia “hace dos semanas despidieron a los trabajadores eventuales”, no había sospechas acerca de un cierre total de la fábrica. “Esperábamos una suspensión”, señaló el trabajador, para agregar que “hasta ayer estábamos produciendo”. Asimismo, sumó que “nos habían adelantado las vacaciones al 22 de diciembre”, y nada hacía sospechar sobre la categórica medida. “Hay gente joven, gente con familia, mujeres embarazadas”, remarcó.

Por su parte, el representante gremial de UOM confirmó en diálogo con los trabajadores que “no hablamos anteriormente en ningún momento con la empresa de que iba a cerrar el establecimiento. Sí de la situación productiva pero en ningún momento nos comunicaron que iban a cerrar la empresa”. “Les pido paciencia, necesitamos que la empresa nos comuniquen cuáles son los pasos y nosotros veremos cómo actuamos, ellos tienen la libertad de actuar como quieran y nosotros tenemos la libertad de actuar como queramos siempre dentro de la ley y que se garanticen los derechos de cada uno de los trabajadores de acá”, concluyó.