Violento asalto a turistas argentinos que iban a Chile para un tour de compras

Un grupo de 58 turistas mendocinos fueron víctimas hoy de un violento asalto en Chile, adonde se dirigían para realizar uno de los tantos tours de compras en el país trasandino, y como consecuencia del ataque los dos choferes del ómnibus resultaron con heridas leves.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el hecho se produjo tras pasar el peaje de Chacabuco, ya del lado chileno, cuando varios vehículos se cruzaron en el camino del ómnibus y le impidieron el paso.

Enseguida, se bajaron cinco delincuentes, golpearon a los choferes, los despojaron de sus pertenencias y luego continuaron con los pasajeros.

Los hombres, quienes tenían acento caribeño según las víctimas del asalto, estaban encapuchados y armados, y fueron muy violentos: “Mientras me apuntaban en la cabeza me dijeron que manejara y no pasara de los 40 ó 50 kilómetors, hasta que hicieron que me detuviera de nuevo”, reveló uno de los conductores. Al mismo tiempo los asaltantes despojaron a los pasajeros de su dinero, teléfonos celulares y otros objetos de valor.

Los dos choferes, con cortes en el cuero cabelludo, fueron asistidos en un hospital cercano, mientras que unas horas después se hizo presente Franco Pibato, titular de la empresa La Torre Viajes, organizadora del tour, ya que los damnificados se quedaron sin sus respectivos documentos.

