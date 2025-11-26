Vidal ratificó la importancia de mantener al Pro como fuerza diferente a LLA: “Puede apoyar al Gobierno, pero no necesita pintarse de violeta para eso”

La diputada nacional consideró que el Gobierno debe avanzar con las privatizaciones y planteó hacer una “reforma constitucional” para no votar cada dos años: “Hay que ir a seis años de mandato sin reelección”.

La diputada nacional y presidenta de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal, volvió a expresar diferencias con Casa Rosada e insistió en que el Pro sea alternativa a La Libertad Avanza: “Puede apoyar al Gobierno, pero no necesita pintarse de violeta para eso”.

De cara al nuevo escenario político tras la victoria electoral el 26 de octubre, la legisladora instó al Gobierno en avanzar con privatizaciones: “Ahora sí hay un cheque para reformar y cambiar, no hay que perder tiempo”.

“Todavía hay trabajo que hacer. No se gobierna solo desde el Congreso”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia y sumó: “El Presidente tiene que saber un sector de la política que no piensa que cuanto peor mejor, y que si le quiere ganar es porque somos mejores”.

La exgobernadora bonaerense se refirió a la agenda que debe encaminar el oficialismo de cara al 2026 y recordó: “Cuando votamos la Ley Bases, le dimos autorización al Presidente para privatizar o concesionar ocho empresas, y no se avanzó. Ahí hay plata nuestra que se está gastando todos los días, que no es poca, y que podía estar destinada en otras prioridades o devolver impuestos”.

A su vez, celebró que “el Presidente hizo un esfuerzo para dejar de insultar”, pero enfatizó que el desafío es transformar esa actitud en consensos concretos. “El insulto no le suma nada a la Argentina y menos del Presidente”, afirmó y agregó: “Al final del día se va a notar el diálogo sincero, si el acuerdo se produce”.

Por otro lado, la diputada planteó la necesidad de una “reforma constitucional para que no se vote cada dos años”, ya que se pone en riesgo “cada dos años todas las decisiones que tomaste”. “Hay que ir a seis años de mandato sin reelección, y elecciones cada tres, eso es institucional”, sostuvo, advirtiendo que la alternancia entre “kirchnerismo” y oficialismos deja al país en la incertidumbre. “Nadie quiere apostar en un país donde se pueden cambiar las reglas de juego cada dos años”, añadió.

El Pro como alternativa

Por otro lado, Vidal volvió a defender la construcción de una alternativa propia del Pro y subrayó que “no basta con apoyar acríticamente al Gobierno. El Pro tiene que ser alternativa, mientras la dinámica sea kirchnerismo o mileísmo creo que va a ser muy difícil salir”.

Ante la propuesta de alineamiento total con el oficialismo, planteó: “A lo mejor es incómodo y es raro, porque hoy hay un clima donde hay que hacer todo lo que el Gobierno pida y apoyarlo incondicionalmente. Hay que apoyarlo en todo lo que esté bien, sin mezquindades, y es lo que hice como diputada. Pero creo que también hay que construir una alternativa, no por el Gobierno, sino por el país”.

La dirigente se diferenció de quienes se acercaron a La Libertad Avanza en la Ciudad y reivindicó la vigencia de su partido: “La etapa de pintarse de violeta se va agotando, los que querían irse a LLA ya se fueron. El Pro está de pie y trabajando para construir esta alternativa y no irnos a ningún lugar, creo que de eso ya queda poco”. En ese sentido, recalcó: “Mauricio Macri nunca dudó su posición, siempre dijo hacer lo correcto por sobre lo conveniente”.

“También la responsabilidad de decir que no, de poner un límite”, planteó Vidal quien sostuvo que “es fundamental marcar diferencias y actuar con coherencia. Lo que te ayuda es que, cuando te equivocas, alguien te lo marque o te lo diga”.

Con relación al triunfo libertario en las elecciones legislativas, Vidal consideró que el Poder Ejecutivo recibió apoyo para llevar a cabo reformas, pero que la ciudadanía no otorgó alineamiento automático: “Lo importante es interpretar el sentido del voto, porque están de acuerdo con todas nuestras propuestas. No es un cheque en blanco. Muchos argentinos votaron con miedo al kirchnerismo y que el lunes las cosas estuvieran peor, sino diciendo que el esfuerzo valga la pena”.

La diputada aludió a las consecuencias de una lógica electoral de confrontación permanente: “La alternativa es siempre kirchnerismo, y eso sirve para ganar elecciones, pero no sirve para gobernar”. Vidal vinculó la falta de estabilidad política a la dificultad de atraer inversiones: “Nadie quiere apostar en un país donde se pueden cambiar las reglas de juego cada dos años”.

Por otro lado, remarcó la importancia de impulsar reformas verdaderamente estructurales, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. “El desafío es que toda esa actitud de acuerdo del presidente se transforme en un acuerdo real”, apuntó. Y señaló que quedan pendientes una discusión de fondo sobre la educación y la salud mental.

Sobre su futuro político, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires advirtió: “Ningún cargo me definió nunca, privilegio la coherencia. No creo que haga falta un cargo para hacer política”.