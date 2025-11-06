Verano 2026: la Provincia lanzó beneficios en hoteles, balnearios, espectáculos y comercios

El Gobierno presentó una batería de beneficios y líneas de crédito del Banco Provincia de hasta $2 millones para impulsar el turismo y el consumo a partir de diciembre en la Costa Atlántica. Incluye cuotas sin interés, descuentos, préstamos para servicios turísticos y promociones especiales para Navidad y Reyes.

Con la mirada puesta en la temporada de verano 2026, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó en las últimas horas un amplio paquete de beneficios y líneas de financiamiento para turistas, comerciantes y prestadores de servicios.

El plan busca “apuntalar el consumo” y sostener la actividad turística en Mar del Plata y otros destinos de la Costa Atlántica. Es impulsado por el Banco Provincia junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Entre los beneficios se incluyen cuotas sin interés, préstamos personales y descuentos en hotelería, gastronomía, balnearios y espectáculos. Las medidas estarán vigentes entre diciembre y febrero, con el objetivo de aliviar el bolsillo de las familias y fortalecer el movimiento económico de los destinos de la costa.

Entre los anuncios más destacados se encuentra la nueva línea de créditos personales “Tu préstamo acá: Especial Verano”, pensada para quienes necesiten financiar sus vacaciones o la compra de servicios turísticos.

El gobierno bonaerense informó que el préstamo puede ser de hasta 2 millones de pesos, con plazos de 3, 6, 9 o 12 meses y una tasa de interés desde el 56% anual.

Lo atractivo de esta modalidad es que el financiamiento se puede gestionar directamente en el punto de venta: por ejemplo, al alquilar una carpa o contratar un hospedaje, el comercio genera una oferta personalizada que el cliente recibe en su Cuenta DNI o home banking, y tiene hasta el final del día para aceptarla. Una vez aprobada, el comercio recibe el dinero al día siguiente.

Además, el Banco Provincia ofrecerá cuotas sin interés con tarjetas de crédito en distintos rubros de la temporada.

En hoteles y otro tipo de alojamientos, los pagos podrán realizarse en hasta 6 cuotas sin interés, tanto de manera presencial como online o telefónica.

Lo mismo regirá para balnearios, con el alquiler de carpas, sombrillas y otros servicios. El préstamo también puede ser de hasta 2 millones de pesos, con plazos de 3, 6, 9 o 12 meses.

A modo de ejemplo, a través de un comunicado la Provincia informó cómo funciona: “El cliente va al balneario y negocia la compra del servicio, como puede ser el alquiler de una carpa por 15 días. El comercio le ofrece a la persona un financiamiento personalizado según su perfil crediticio, con plazos y montos específicos, que le aparecerá al cliente en Cuenta DNI o Home Banking. Tiene hasta el final del día para aceptarla. El dinero se le acredita al comercio al día siguiente”.

La misma promoción con tarjeta estará disponible para el rubro automotor y gomerías, con hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

En materia de entretenimiento, el paquete de beneficios para el verano contempla 25% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés en entradas a conciertos, obras de teatro y espectáculos en toda la provincia, con un tope de reintegro de $10.000 por transacción.

Por fuera de la actividad turística, el cierre del año contienen dos fechas muy especiales para el comercio. Por eso, para las semanas previas a las fiestas, el programa “Especial Navidad y Reyes” ofrecerá 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés del 20 al 23 de diciembre y el 5 de enero, en rubros como indumentaria, jugueterías, farmacias y librerías, sin tope de reintegro.

Los usuarios de Cuenta DNI, además, seguirán accediendo a los descuentos habituales en supermercados, ferias y comercios de barrio, a los que se sumarán beneficios especiales en zonas turísticas y eventos gratuitos durante toda la temporada. Sin mayores detalles aún en este sentido, la Provincia informó que “se reforzarán los beneficios habituales” con la billetera virtual del Banco Provincia.

Por otro lado, se implementará el programa “Mesumo Navidad”, una iniciativa que permite canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% o 40%, con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.

Los cupones se podrán obtener del 1 al 10 de cada mes (hasta agotar stock) y usar del 15 al 30, en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Además, los descuentos son acumulables con otras promociones, una opción que promete alivianar aún más los gastos de las fiestas y las vacaciones.

Acompañar al turismo

La línea de créditos y las diversas promociones que lanzó el Gobierno bonaerense apuntan a fortalecer el consumo y la actividad turística durante el próximo verano en la Costa Atlántica.

El anuncio fue dirigido a empresarios y empresarias del sector turístico y representantes de cámaras empresarias vinculadas.

“Esta serie de medidas y beneficios, dispuesta por el gobernador Axel Kicillof, tiene como objetivo acompañar al turismo en la provincia de Buenos Aires, con instrumentos para incentivar una actividad de la que dependen miles de familias bonaerenses y también muchos municipios”, explicó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa.

“Estamos en una situación crítica para el sector turístico. Venimos de dos temporadas muy malas: las familias argentinas han perdido capacidad de ahorro y quienes todavía pueden tomarse unos días, ajustan sus gastos y reducen el consumo sistemáticamente. Y esto se ve agravado por la ausencia absoluta de una política nacional destinada a incentivar el turismo interno, cuando la Provincia es el principal destino que eligen las y los turistas argentinos”, agregó el titular de la cartera productiva bonaerense.

Por su parte, el presidente de la banca pública provincial, Juan Cuattromo, señaló: “Cada una de las herramientas que presentamos surge del trabajo permanente con los sectores y del diálogo constante que tenemos a lo largo del año. En esta coyuntura tan compleja, lo importante es seguir construyendo soluciones que acompañen la actividad, que tengan sentido y que lleguen a cada rincón del territorio bonaerense. Ese es el compromiso de Banco Provincia: ser un instrumento del desarrollo y estar siempre cerca de quienes producen y trabajan”.

Los beneficios que anunció el Gobierno bonaerense tendrán vigencia durante diciembre, enero y febrero. El Banco Provincia pondrá en marcha las mencionadas promociones con tarjetas de crédito, los préstamos personales especiales y reforzará los beneficios con Cuenta DNI.

Las medidas, según explicaron, buscan “dinamizar el comercio local” y “facilitar el acceso a servicios turísticos” para miles de personas.

Con estas acciones, la banca pública bonaerense reafirma su compromiso con el desarrollo económico regional y el acompañamiento a las familias en la planificación de sus vacaciones.

La presentación marca el inicio de una temporada en la que la gestión provincial del Gobernador Axel Kicillof propone reactivar el turismo, la producción, el empleo y la actividad comercial. Del acto participó además la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez. También estuvieron presentes los intendentes Gustavo Barrera, de Villa Gesell, y Sebastián Ianantuony, de General Alvarado.