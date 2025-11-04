Una tormenta sacudió el centro de la provincia de Buenos Aires: Devastador temporal en Urdampilleta hizo volar 50 techos

Hubo al menos 13 evacuados en la localidad del partido de Bolívar. El intendente Marcos Pisano celebró que no hubiera habido víctimas: “Fue una especie de milagro”.

En medio de la alerta meteorológica que cubre la provincia de Buenos Aires, un violento temporal de lluvia, viento y granizo azotó los partidos bonaerenses de Bolívar y Daireaux. En el primer distrito mencionado provocó graves destrozos en la localidad de Urdampilleta, donde se registraron voladura de techos, caídas de árboles y suspensión del servicio eléctrico. El intendente bolivarense Marcos Pisano celebró que no hubiera habido víctimas: “Fue una especie de milagro que eso no suceda”. En tanto, en Daireaux, se registró una granizada que si bien duró pocos minutos dejó ver “piedras” de gran tamaño, y también cayeron árboles en establecimientos rurales.

La tormenta se desató a eso de las 23 del lunes, con viento, lluvia y granizo. Sobre las 23.30 horas la Dirección de Prensa de la Municipalidad de Bolívar, según informa La Mañana, emitió un primer informe relativo a la situación en el que se dio cuenta de la voladura de unos 40 techos de viviendas en Urdampilleta.

De inmediato Pisano se trasladó hacia esa localidad en compañía de Sonia Martínez, secretaria de Desarrollo de la Comunidad. Allí, junto a la delegada Micaela Chiminella, acompañaron el trabajo que llevan adelante los Bomberos Voluntarios, Policía, Defensa Civil y Protección Ciudadana y brindaron la asistencia necesaria en la emergencia.

Evacuaciones

El jefe comunal, en diálogo con el citado medio local, afirmó que en horas de la madrugada de este martes había 13 evacuados en Urdampilleta, que fueron trasladados al hospital de la localidad.

Luego de insistir con que “fue una especie de milagro” que no hubiera heridos por el temporal, comentó: “He dispuesto que el Centro Logístico se establezca en la delegación y dejar al hospital solamente como centro de evacuados. En estos momentos estamos haciendo un relevamiento para conocer situaciones particulares, como por ejemplo la posibilidad de que existan ancianos aislados o electro dependientes a los que debamos atender”.

Pisano también dio cuenta de la solicitud de ayuda elevada a la Provincia, que dispuso el envío de ocho camionetas de Defensa Civil. “Ahora viene un intenso trabajo en lo que se refiere a la limpieza de la localidad” agregó, para lo cual llegará a Urdampilleta personal municipal de la ciudad cabecera del partido.

Electricidad y gas

Por otra parte, el servicio eléctrico en la localidad se mantenía interrumpido como medida preventiva ante la caída de postes en diferentes lugares.

También se registró pérdida de gas en una vivienda, lo que requirió el trabajo de Bomberos Voluntarios y la empresa Camuzzi.

En Daireaux

El temporal también alcanzó a la localidad vecina de Daireaux, provocando la caída de árboles en distintos puntos y donde al menos un vehículo resultó dañado tras ser aplastado por uno de ellos.

Mientras tanto, la alerta meteorológica en la zona ya cesó, pero se extendió al resto de la provincia (incluido el AMBA), que permanece bajo una advertencia de nivel amarillo. Esto implica “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, que “podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo”.