Un muerto y un herido grave tras un violento choque en Ruta 36

El trágico accidente vial se registró hoy en el kilómetro 35 de la Ruta 36, a la altura del partrido bonaerense de Berazategui

Un muerto y un herido grave fue el resultado de un trágico accidente vial que se registró en la mañana de este domingo en el kilómetro 35 de la Ruta 36, a la altura de Berazategui, en sentido hacia CABA.

Según informó la Policía, el siniestro ocurrió cuando una camioneta Ford EcoSport color bordó perdió el control, chocó contra el guardarrail y se estrelló contra un puente de piedra.

A raíz del fuerte impacto, uno de los ocupantes falleció en el lugar, mientras que su acompañante fue rescatado con vida y trasladado en grave estado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui.

El hecho provocó además que una rueda desprendida y parte del motor de la EcoSport impactaran contra un Renault Duster.

La ruta permaneció cortada en su totalidad durante varias horas para permitir el trabajo de peritos, bomberos y morguera, realizándose desvíos por colectora.

La causa fue caratulada como “Homicidio culposo y lesiones culposas” e interviene la UFI N°7, a cargo de Karina Santolín, del Departamento Judicial Quilmes, con intervención de oficiales de la Comisaría 3ª de Berazategui.