Un estudio asegura que la adolescencia dura hasta los 32 años

La investigación revela que hay “cinco edades” clave que reorganizan nuestro esquema mental.

Investigadores de la Universidad de Cambridge publicaron un nuevo estudio en el que revelaron que existen cinco edades cruciales para el cerebro y que la adolescencia dura hasta los 32 años.

De la investigación participaron 4000 personas de hasta 90 años que se sometieron a múltiples escáneres para detectar los cambios que sufre el cerebro en el tiempo.

“El cerebro se reconfigura a lo largo de la vida. Siempre está fortaleciendo y debilitando conexiones, y no sigue un patrón estable; hay fluctuaciones y fases de reconfiguración cerebral”, declaró Alexa Mousley, de la Universidad de Cambridge, a la BBC.

Aunque algunas personas alcanzan estos cambios antes o después que otras, los investigadores afirmaron que era “sorprendente” la claridad con la que estas edades se destacaban en los datos.

Las cinco fases cerebrales: