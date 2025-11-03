Todos los nombres de la Cámara baja que viene

Un listado detallado de los diputados electos, reemplazos forzados, posibilidades de cambios y la conformación que se baraja para cada bancada.
Concluidas las elecciones legislativas nacionales, el oficialismo logró un espectacular crecimiento, al más que duplicar el número de miembros en la Cámara baja. Varios de sus miembros cambiarán de cámara, alternativa que se repite en otros espacios. Pero el bloque de La Libertad Avanza es el que admite más asteriscos, por cuanto está en ebullición y muy probablemente seguirá en crecimiento, con el antecedente fresco de haber sumado a los diputados bullrichistas que se fueron del Pro.
Precisamente el bloque amarillo podría llegar a experimentar cambios en las próximas semanas, cosa que en rigor de verdad podría suceder con todas las bancadas. Hay casos puntuales, como el de Álvaro González, que solía diferenciarse en las votaciones y que ahora podría asumir una postura más definida, de cara a la nueva conformación… o seguir donde está, reafirmando su pertenencia partidaria, más allá de discrepar en las posturas.
Está vigente además la creación de interbloques, alternativa que anunció formalmente el oficialismo y que se verá cómo se instrumenta, pues más allá de la división surgida en el Pro, esa posibilidad sigue vigente.
Veamos casos puntuales para tener en cuenta en el armado de los bloques que presentamos a continuación, con todos los nombres que surgieron de las urnas el 26 de octubre. Por ejemplo cuestiones que deberán resolverse de acá a fin de año, como casos de diputados que deben resolver si completarán sus mandatos como diputados, o bien asumirán en sus distritos en las bancas para las que fueron electos este año. Es el caso de Carlos D’Alessandro, elegido en San Luis legislador provincial, pero que en la actualidad preside el bloque Coherencia, una escisión del oficialismo que se ha mostrado muy crítico respecto de las posturas oficiales. Si decide asumir como legislador provincial, Coherencia quedará reducido a 3 diputados y La Libertad Avanza recuperará un miembro.
El otro caso es el de Silvia Lospennato, que encabezó la lista del Pro en las elecciones del 18 de mayo pasado. Si asume en la Legislatura porteña, su banca quedaría en manos de una diputada que responde a Patricia Bullrich, en cuyo caso el Pro perdería una banca más y LLA subiría otro escalón. Deberá definirse antes del 10 de diciembre.
Párrafo aparte merece el bloque Provincias Unidas, que está en plena conformación. Hemos sumado allí a los cordobeses y a los santafesinos elegidos el 26 de octubre. También incorporamos a esa nómina al correntino José Federico Tournier, que responde al gobernador Gustavo Valdés. Y podrían sumarse a dos más de Democracia para Siempre: el jujeño Jorge Rizzotti y la porteña Mariela Coletta, alineada en el sector de Martín Lousteau. En ese caso, Liga del Interior perdería un miembro (pasaría de 3 a 2) y Democracia para Siempre se limitaría a Pablo Juliano… a menos que también se sume a Provincias Unidas. Se verá también el destino de los diputados de Encuentro Federal, que con las bajas sufridas quedaría limitado a 5 diputados.
A continuación, el detalle de los bloques aclarando entonces que esto será muy dinámico al menos hasta la reunión preparatoria de diciembre.
Bloque por bloque
FUERZA PATRIA (98)
Aguirre, Hilda
Alí, Ernesto “Pipi”
Andino, Cristian
Araujo Hernández, Jorge Neri
Andrade, Javier (completa el mandato de Itai Hagman)
Aveiro, Martín
Avila, Fernanda
Barbur, Marcelo
Basterra, Luis Eugenio
Bordet, Gustavo
Borgatta, Alejandrina Belén
Cafiero, Santiago
Campitelli, Celia
Campo, Julieta
Cámpora, Lucía
Carignano, Florencia
Casas, Sergio Guillermo
Castagneto, Carlos Daniel
Chica, Jorge
Cisneros, Carlos
Daives, Ricardo
De la Rosa, María Graciela
Díaz, Fernanda
Dolce, Sergio
Félix, Emir
Fernández, Jorge “Gato”
Ferrán, Abelardo
Freites, Andrea
Galmarini, Sebastián
García, María Teresa
Giuliano, Diego A.
Glinski, José
Gómez, José
Grabois, Juan
Gutiérrez, Ramiro
Hadad, Raúl “Rulo”
Hagman, Itai*
Ianni, Ana María
Javier Noguera (asumirá en lugar de Osvaldo Jaldo)
Kirchner, Máximo Carlos
Leiva, Aldo
López, Jimena
López Pasquali, Cecilia
Luque, Juan Pablo
Mango, Marcelo (completa el mandato del senador electo Martín Soria)
Manrique, Mario
Marclay, Marianela
Marín, Varinia Lis
Marino, Juan
Martínez, Germán Pedro
Michel, Guillermo
Miño, Fernanda
Molle, Matías
Molina, Juan Carlos
Monguillot, Fernando
Monzón, Roxana
Moreau, Cecilia
Moyano (h), Hugo
Mukdise, Jorge
Neder, Estela Mary
Nóblega, Sebastián
Osuna, Blanca Inés
Estévez, Gabriela Beatriz
Olmos, Kelly
Palazzo, Sergio
Palladino, Claudia
Parola, María Graciela
Pedrali, Gabriela
Penacca, Paula Andrea
Pietragalla, Horacio
Pokoik, Lorena
Potenza, Luciana
Propato, Agustina
Rauschenberger, Ariel
Roberto, Santiago
Rossi, Agustín
Salzmann, Marina
Lanesán Sancho, Moira
Sand, Nancy
Serquis, Adriana Cristina
Selva, Sabrina
Siley, Vanesa
Snopek, Guillermo
Strada, Julia
Taiana, Jorge
Tailhade, Rodolfo
Tepp, Caren
Tita, Paulo
Todero, Pablo
Tolosa Paz, Victoria
Trotta, Nicolás
Valdés, Eduardo Félix
Velázquez, María Elena
Volnovich, Luana
Yasky, Hugo
Yedlin, Pablo Raúl
Zaracho, Natalia
Zulli, Christian Alejandro
LA LIBERTAD AVANZA (88)
Agüero, Guillermo
Ajmechet, Sabrina
Almena, Carlos
Almirón, Lisandro
Andreussi, Bárbara Vanesa
Ansaloni, Pablo
Arabia, Damián
Basualdo, Atilio
Becerra, Mónica
Benedit, Beltrán
Benegas Lynch, Bertie
Bonacci, Rocío
Bornoroni, Gabriel
Brizuela, Adrián
Carrancio, Alejandro
Castelnuovo, Giselle
Chiconi, Abel
Correa Llano, Facundo
Diez, Romina
Emma, Nicolás
Ferreyra, Alida
Fargosi, Alejandro
Fligliuolo, Sergio “Tronco”
Flores, María Gabriela
Frías, Maira
Gallardo, Virginia
García, Álvaro
García, Carlos
Giudici, Silvana
Goitía, Mercedes del Rosario
Gonzáles, Alfredo
González Estevarena, María
Gruber, Maura Ester
Guzmán, Jairo
Hartfield, Diego
Holzman, Patricia
Huesen, Gerardo
Humenuk, Gladys
Ibáñez, María Cecilia
Laumann, Andrés
Lemoine, Lilia
Leone, Andrés
Llano, Mercedes
Lluch, Enrique
Longo, Johanna
Macyszyn, Lorena
Martínez, Álvaro
Mayoraz, Nicolás
Menem, Martín
Metral, María Julieta
Molinuevo, María Soledad
Mondaca, Soledad
Montenegro, Guillermo
Montenegro, Juan Pablo
Moreno Ovalle, Julio
Muñoz, Gabriela (completa el mandato de la senadora electa Nadia Márquez)
Niveyro, Miriam
Ojeda, Joaquín
Bruno, Eliana Lorena (completa el mandato de la senadora electa Emilia Orozco)
Pareja, Sebastián
Patiño Brizuela, Marcos
Pauli, Santiago
Pellegrini, Agustín Andrés
Pelli, Federico
Peluc, José
Petri, Luis
Ponce, María Celeste
Quintar, Manuel
Ravera, Valentina Loana
Ravier, Adrián
Reichardt, Karen
Riesco, Gastón
Roca, Gonzalo
Rodríguez, Luis
Rodríguez Machado, Laura
Santillán Juárez Brahim, Juliana
Santurio, Santiago
Soldano, Laura
Tomassoni, Yamile Vanesa
Torres, Rubén Darío (reemplazará a Diego Santilli, que va al gabinete)
Tortoriello, Aníbal
Treffinger, César
Urien, Hernán
Vásquez, Patricia
Vera, Andrea
Chemor, Nadia (completa el mandato de la senadora electa Lorena Villaverde)
Visconti, Gino
Zapata, Carlos Raúl
PRO (17)
Ardohain, Martín
Avico, Belén
Bianchetti, Emmanuel
Bongiovanni, Alejandro
Capozzi, Sergio Eduardo
De Andreis, Fernando
De Sensi, Florencia
Fernández Molero, Daiana
Finocchiaro, Alejandro
Fregonese, Alicia
Giampieri, Antonela
González, Álvaro
Lospennato, Silvia* (si asume como legisladora porteña, su mandato será completado por Lorena Petrovic)
Núñez, José
Ritondo, Cristian A.
Sánchez Wrba, Javier
Yeza, Martín
MID (2)
Falcone, Eduardo
Zago, Oscar
COHERENCIA (4)
Arrieta, Lourdes Micaela
D’Alessandro, Carlos (si asume como legislador provincial, su mandato será completado por Claudio Alvarez)
González, Gerardo Gustavo
Pagano, Marcela Marina
INNOVACIÓN FEDERAL (7)
Arrúa, Alberto
Biella, Bernardo
Herrera Ahuad, Oscar
Outes, Pablo
Ruíz, Yamila
Vancsik, Daniel
Vega, Yolanda
ENCUENTRO FEDERAL (5)
Avila, Jorge Antonio
Massot, Nicolás
Morchio, Francisco
Paulón, Esteban
Pichetto, Miguel Ángel
PROVINCIAS UNIDAS (13)
Basualdo, Carolina del Valle
Brügge, Juan Fernando
Farías, Pablo Gustavo
Garrido, José Luis
González, Diógenes
Gutiérrez, Carlos
Lousteau, Martín
Scaglia, Gisela
Schiaretti, Juan
Siciliano, Miguel Angel
Torres, Alejandra
Tournier, José Federico
Zigarán, María Inés
UNIÓN CÍVICA RADICAL (5)
Banfi, Karina
Cipolini, Gerardo
Nieri, Lisandro
Schneider, Darío
Verasay, Pamela
LIGA DEL INTERIOR ELI (2)
Campero, Mariano
Picat, Luis Albino
DEMOCRACIA PARA SIEMPRE (3)
Coletta, Mariela
Juliano, Pablo
Rizzotti, Jorge
COALICION CIVICA (2)
Ferraro, Maximiliano
Frade, Mónica
INDEPENDENCIA (2)
Fernández de Mansilla, Elia* (asume en lugar de Gladys Medina)
Medina, Gladys (completará su mandato actual a pesar de haber sido electa para otro período el 26 de octubre)
PRODUCCION Y TRABAJO (2)
Martín, Fabián
Picón Martínez, Nancy Viviana
FUTURO Y LIBERTAD (1)
Razzini, Verónica
LA NEUQUINIDAD (1)
Maureira, Karina
DEFENDAMOS CORDOBA (1)
De la Sota, Natalia
FRENTE DE IZQUIERDA (4)
Bregman, Myriam
Castillo, Christian
Del Caño, Nicolás
Del Plá, Romina
*Aparecen en negrita todos los diputados electos el 26 de octubre.