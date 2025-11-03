Todos los nombres de la Cámara baja que viene

Un listado detallado de los diputados electos, reemplazos forzados, posibilidades de cambios y la conformación que se baraja para cada bancada.

Concluidas las elecciones legislativas nacionales, el oficialismo logró un espectacular crecimiento, al más que duplicar el número de miembros en la Cámara baja. Varios de sus miembros cambiarán de cámara, alternativa que se repite en otros espacios. Pero el bloque de La Libertad Avanza es el que admite más asteriscos, por cuanto está en ebullición y muy probablemente seguirá en crecimiento, con el antecedente fresco de haber sumado a los diputados bullrichistas que se fueron del Pro.

Precisamente el bloque amarillo podría llegar a experimentar cambios en las próximas semanas, cosa que en rigor de verdad podría suceder con todas las bancadas. Hay casos puntuales, como el de Álvaro González, que solía diferenciarse en las votaciones y que ahora podría asumir una postura más definida, de cara a la nueva conformación… o seguir donde está, reafirmando su pertenencia partidaria, más allá de discrepar en las posturas.

Está vigente además la creación de interbloques, alternativa que anunció formalmente el oficialismo y que se verá cómo se instrumenta, pues más allá de la división surgida en el Pro, esa posibilidad sigue vigente.

Veamos casos puntuales para tener en cuenta en el armado de los bloques que presentamos a continuación, con todos los nombres que surgieron de las urnas el 26 de octubre. Por ejemplo cuestiones que deberán resolverse de acá a fin de año, como casos de diputados que deben resolver si completarán sus mandatos como diputados, o bien asumirán en sus distritos en las bancas para las que fueron electos este año. Es el caso de Carlos D’Alessandro, elegido en San Luis legislador provincial, pero que en la actualidad preside el bloque Coherencia, una escisión del oficialismo que se ha mostrado muy crítico respecto de las posturas oficiales. Si decide asumir como legislador provincial, Coherencia quedará reducido a 3 diputados y La Libertad Avanza recuperará un miembro.

El otro caso es el de Silvia Lospennato, que encabezó la lista del Pro en las elecciones del 18 de mayo pasado. Si asume en la Legislatura porteña, su banca quedaría en manos de una diputada que responde a Patricia Bullrich, en cuyo caso el Pro perdería una banca más y LLA subiría otro escalón. Deberá definirse antes del 10 de diciembre.

Párrafo aparte merece el bloque Provincias Unidas, que está en plena conformación. Hemos sumado allí a los cordobeses y a los santafesinos elegidos el 26 de octubre. También incorporamos a esa nómina al correntino José Federico Tournier, que responde al gobernador Gustavo Valdés. Y podrían sumarse a dos más de Democracia para Siempre: el jujeño Jorge Rizzotti y la porteña Mariela Coletta, alineada en el sector de Martín Lousteau. En ese caso, Liga del Interior perdería un miembro (pasaría de 3 a 2) y Democracia para Siempre se limitaría a Pablo Juliano… a menos que también se sume a Provincias Unidas. Se verá también el destino de los diputados de Encuentro Federal, que con las bajas sufridas quedaría limitado a 5 diputados.

A continuación, el detalle de los bloques aclarando entonces que esto será muy dinámico al menos hasta la reunión preparatoria de diciembre.

Bloque por bloque

FUERZA PATRIA (98)

Aguirre, Hilda

Alí, Ernesto “Pipi”

Andino, Cristian

Araujo Hernández, Jorge Neri

Andrade, Javier (completa el mandato de Itai Hagman)

Aveiro, Martín

Avila, Fernanda

Barbur, Marcelo

Basterra, Luis Eugenio

Bordet, Gustavo

Borgatta, Alejandrina Belén

Cafiero, Santiago

Campitelli, Celia

Campo, Julieta

Cámpora, Lucía

Carignano, Florencia

Casas, Sergio Guillermo

Castagneto, Carlos Daniel

Chica, Jorge

Cisneros, Carlos

Daives, Ricardo

De la Rosa, María Graciela

Díaz, Fernanda

Dolce, Sergio

Félix, Emir

Fernández, Jorge “Gato”

Ferrán, Abelardo

Freites, Andrea

Galmarini, Sebastián

García, María Teresa

Giuliano, Diego A.

Glinski, José

Gómez, José

Grabois, Juan

Gutiérrez, Ramiro

Hadad, Raúl “Rulo”

Hagman, Itai*

Ianni, Ana María

Javier Noguera (asumirá en lugar de Osvaldo Jaldo)

Kirchner, Máximo Carlos

Leiva, Aldo

López, Jimena

López Pasquali, Cecilia

Luque, Juan Pablo

Mango, Marcelo (completa el mandato del senador electo Martín Soria)

Manrique, Mario

Marclay, Marianela

Marín, Varinia Lis

Marino, Juan

Martínez, Germán Pedro

Michel, Guillermo

Miño, Fernanda

Molle, Matías

Molina, Juan Carlos

Monguillot, Fernando

Monzón, Roxana

Moreau, Cecilia

Moyano (h), Hugo

Mukdise, Jorge

Neder, Estela Mary

Nóblega, Sebastián

Osuna, Blanca Inés

Estévez, Gabriela Beatriz

Olmos, Kelly

Palazzo, Sergio

Palladino, Claudia

Parola, María Graciela

Pedrali, Gabriela

Penacca, Paula Andrea

Pietragalla, Horacio

Pokoik, Lorena

Potenza, Luciana

Propato, Agustina

Rauschenberger, Ariel

Roberto, Santiago

Rossi, Agustín

Salzmann, Marina

Lanesán Sancho, Moira

Sand, Nancy

Serquis, Adriana Cristina

Selva, Sabrina

Siley, Vanesa

Snopek, Guillermo

Strada, Julia

Taiana, Jorge

Tailhade, Rodolfo

Tepp, Caren

Tita, Paulo

Todero, Pablo

Tolosa Paz, Victoria

Trotta, Nicolás

Valdés, Eduardo Félix

Velázquez, María Elena

Volnovich, Luana

Yasky, Hugo

Yedlin, Pablo Raúl

Zaracho, Natalia

Zulli, Christian Alejandro

LA LIBERTAD AVANZA (88)

Agüero, Guillermo

Ajmechet, Sabrina

Almena, Carlos

Almirón, Lisandro

Andreussi, Bárbara Vanesa

Ansaloni, Pablo

Arabia, Damián

Basualdo, Atilio

Becerra, Mónica

Benedit, Beltrán

Benegas Lynch, Bertie

Bonacci, Rocío

Bornoroni, Gabriel

Brizuela, Adrián

Carrancio, Alejandro

Castelnuovo, Giselle

Chiconi, Abel

Correa Llano, Facundo

Diez, Romina

Emma, Nicolás

Ferreyra, Alida

Fargosi, Alejandro

Fligliuolo, Sergio “Tronco”

Flores, María Gabriela

Frías, Maira

Gallardo, Virginia

García, Álvaro

García, Carlos

Giudici, Silvana

Goitía, Mercedes del Rosario

Gonzáles, Alfredo

González Estevarena, María

Gruber, Maura Ester

Guzmán, Jairo

Hartfield, Diego

Holzman, Patricia

Huesen, Gerardo

Humenuk, Gladys

Ibáñez, María Cecilia

Laumann, Andrés

Lemoine, Lilia

Leone, Andrés

Llano, Mercedes

Lluch, Enrique

Longo, Johanna

Macyszyn, Lorena

Martínez, Álvaro

Mayoraz, Nicolás

Menem, Martín

Metral, María Julieta

Molinuevo, María Soledad

Mondaca, Soledad

Montenegro, Guillermo

Montenegro, Juan Pablo

Moreno Ovalle, Julio

Muñoz, Gabriela (completa el mandato de la senadora electa Nadia Márquez)

Niveyro, Miriam

Ojeda, Joaquín

Bruno, Eliana Lorena (completa el mandato de la senadora electa Emilia Orozco)

Pareja, Sebastián

Patiño Brizuela, Marcos

Pauli, Santiago

Pellegrini, Agustín Andrés

Pelli, Federico

Peluc, José

Petri, Luis

Ponce, María Celeste

Quintar, Manuel

Ravera, Valentina Loana

Ravier, Adrián

Reichardt, Karen

Riesco, Gastón

Roca, Gonzalo

Rodríguez, Luis

Rodríguez Machado, Laura

Santillán Juárez Brahim, Juliana

Santurio, Santiago

Soldano, Laura

Tomassoni, Yamile Vanesa

Torres, Rubén Darío (reemplazará a Diego Santilli, que va al gabinete)

Tortoriello, Aníbal

Treffinger, César

Urien, Hernán

Vásquez, Patricia

Vera, Andrea

Chemor, Nadia (completa el mandato de la senadora electa Lorena Villaverde)

Visconti, Gino

Zapata, Carlos Raúl

PRO (17)

Ardohain, Martín

Avico, Belén

Bianchetti, Emmanuel

Bongiovanni, Alejandro

Capozzi, Sergio Eduardo

De Andreis, Fernando

De Sensi, Florencia

Fernández Molero, Daiana

Finocchiaro, Alejandro

Fregonese, Alicia

Giampieri, Antonela

González, Álvaro

Lospennato, Silvia* (si asume como legisladora porteña, su mandato será completado por Lorena Petrovic)

Núñez, José

Ritondo, Cristian A.

Sánchez Wrba, Javier

Yeza, Martín

MID (2)

Falcone, Eduardo

Zago, Oscar

COHERENCIA (4)

Arrieta, Lourdes Micaela

D’Alessandro, Carlos (si asume como legislador provincial, su mandato será completado por Claudio Alvarez)

González, Gerardo Gustavo

Pagano, Marcela Marina

INNOVACIÓN FEDERAL (7)

Arrúa, Alberto

Biella, Bernardo

Herrera Ahuad, Oscar

Outes, Pablo

Ruíz, Yamila

Vancsik, Daniel

Vega, Yolanda

ENCUENTRO FEDERAL (5)

Avila, Jorge Antonio

Massot, Nicolás

Morchio, Francisco

Paulón, Esteban

Pichetto, Miguel Ángel

PROVINCIAS UNIDAS (13)

Basualdo, Carolina del Valle

Brügge, Juan Fernando

Farías, Pablo Gustavo

Garrido, José Luis

González, Diógenes

Gutiérrez, Carlos

Lousteau, Martín

Scaglia, Gisela

Schiaretti, Juan

Siciliano, Miguel Angel

Torres, Alejandra

Tournier, José Federico

Zigarán, María Inés

UNIÓN CÍVICA RADICAL (5)

Banfi, Karina

Cipolini, Gerardo

Nieri, Lisandro

Schneider, Darío

Verasay, Pamela

LIGA DEL INTERIOR ELI (2)

Campero, Mariano

Picat, Luis Albino

DEMOCRACIA PARA SIEMPRE (3)

Coletta, Mariela

Juliano, Pablo

Rizzotti, Jorge

COALICION CIVICA (2)

Ferraro, Maximiliano

Frade, Mónica

INDEPENDENCIA (2)

Fernández de Mansilla, Elia* (asume en lugar de Gladys Medina)

Medina, Gladys (completará su mandato actual a pesar de haber sido electa para otro período el 26 de octubre)

PRODUCCION Y TRABAJO (2)

Martín, Fabián

Picón Martínez, Nancy Viviana

FUTURO Y LIBERTAD (1)

Razzini, Verónica

LA NEUQUINIDAD (1)

Maureira, Karina

DEFENDAMOS CORDOBA (1)

De la Sota, Natalia

FRENTE DE IZQUIERDA (4)

Bregman, Myriam

Castillo, Christian

Del Caño, Nicolás

Del Plá, Romina

*Aparecen en negrita todos los diputados electos el 26 de octubre.