Susana Trimarco afirmó que Marita Verón podría estar en Paraguay

Un nuevo llamado telefónico renovó las esperanzas de Susana Trimarco. El mensaje indicó que Marita se encontraría viva en las cercanías de Asunción.

Más de dos décadas después de la desaparición de Marita Verón, su madre, Susana Trimarco, volvió a conmover con una revelación inesperada: contó que, en las últimas horas, recibió un llamado en el que le aseguraron que su hija estaría viva en la ciudad de Asunción, Paraguay. Aunque pidió cautela frente a la noticia, reconoció que no puede ignorar la información ni dejar de investigar.

“A la 1.30 recibí una noticia de Asunción del Paraguay, de un pueblo, donde apareció una persona que está perdida de la cabeza, que anda comiendo de los basurales y que supuestamente es mi hija”, aseguró Trimarco. “También llamaron a la Fundación para que investiguemos esas cuestiones”, contó durante una entrevista en el programa El Avispero.

“Ahora los abogados pondrán en conocimiento a la Justicia Federal, porque las herramientas para verificar esto, están”, aseguró la madre de Marita.

La dirigente social explicó que ya puso en conocimiento a las autoridades del contenido del llamado y que solicitará colaboración internacional para verificar el dato sobre su hija desaparecida. “No me quiero ilusionar, pero no puedo mirar para otro lado”, manifestó, dejando entrever la mezcla de esperanza y prudencia que atraviesa en este nuevo capítulo de la búsqueda.

Aunque aclaró que todavía no cuenta con pruebas concretas, Trimarco insistió en que la información recibida no puede ser desestimada. “Me hablaron con respeto, me dieron datos precisos… No sé si será cierto, pero lo tengo que investigar. Sería mi hija”, afirmó.

Denuncias y defensa personal

Trimarco también se refirió a las denuncias en su contra por presunto uso indebido de locales donados a la Fundación María de los Ángeles, que ella preside. Durante la entrevista negó esas versiones y denunció que los audios que circularon con su voz pidiendo dinero son falsos. Además, apuntó directamente contra el abogado Ernesto Baclini.

“Siempre me ha dicho cosas horribles. Le pido a la Justicia que le ponga un bozal legal”, manifestó afectada por la situación.